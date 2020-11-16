【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬

本地經濟前景不明朗，零售市道持續低迷。近日有報道指，Gap在香港即將全線結業，僅餘的皇后大道中分店亦正進行清貨。速食時裝在近10年間在香港快速擴張，惟最終有不少亦逐步敗退，包括紅極一時的Forever 21。Gap到底是如何落得今日的情況呢？

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Gap在2011年極速擴張版圖，一次過租去旺角商場地下至2樓、中環4層樓面的舖位。經營壓力一直增加，截至今年7月初，Gap已醞釀一輪結業潮。品牌當時由8間分店縮減至3間，包括中環皇后大道中店、屯門V city店及東薈城Gap Outlet店。 不過，時至今日，Gap已剩下皇后大道中店，但亦已正在進行清貨減價，甚至連衣架、模特公仔亦在出售。

▲ Gap已剩下皇后大道中店，但亦已正在進行清貨減價。（資料圖片）

查看Gap的香港網店，現時亦正在進行優惠。熱銷貨品進行限時優惠，低至39元；買滿799元減300元、買滿999元減400元。

事實上，Gap在全球經營亦正在面對極大挑戰。早前有報道指，GAP希望盡力保留現金，計畫於英國、法國及意大利等地的直營店或會在2021年中前全數關閉。GAP希望把在該些市場的業務轉移至與第三方合作的模式，即加盟店的營運方式。該品牌母公司透露，今年關閉超過200間門市，包括主要品牌及Banana Republic。

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責任編輯：葉泳珊