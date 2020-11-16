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【新股IPO】港交所擬推FINI數碼化程序將IPO「T+5」變「T+1」　諮詢期至1月

新股IPO 13:07 2020/11/16

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港交所行政總裁李小加指，FINI有助於保持香港作爲全球首選新股市場的競爭力和吸引力。

港交所 （00388） 公布，推出全新的線上服務平台FINI （Fast Interface for New Issuance）框架諮詢文件，建議簡化首次公開招股（IPO）結算程序，將新股由定價到上市所需的時間大幅縮短八成，由原來的五個營業日縮短至最短一個營業日，建議將利用智能科技，提高香港IPO程序的效率、減低過程中凍結的資金，同時將程序數碼化，令香港成為全球其中一個最具競爭力的新股市場。

港交所建議，推出全新的線上服務平台FINI （Fast Interface for New Issuance），就有關端對端IPO結算程序在內的多個步驟，供新股市場參與者、顧問以至監管機構透過這平台進行暢通無阻的數碼化溝通。

李小加指港交所正籌備3件大事，詳見【下一頁】

FINI可令香港IPO市場進行數字化時代

行政總裁李小加表示，香港的新股市場一直領跑全球要在未來十年繼續領跑，必須與時並進，不斷創新和完善市場基建，這次提出的FINI有助於保持香港作爲全球首選新股市場的競爭力和吸引力。

他指，FINI可為市場帶來三方面裨益：為有意在香港上市的發行人提供具有全球競爭力的服務；引領我們的新股集資市場進入數字化時代；通過數字化改革，為將來提升對投資者的服務奠定基礎。

港交所容許企業WVR第二上市，詳見【下一頁】

預期不早於2022年第二季推出

FINI是一個簡單易用的單一平台，可供經紀、股份過戶登記處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作流程。

FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。市場可於明年1月15日或之前就框架諮詢文件提交意見。

相關文章：【假期交易】港交所研期貨加時　擬MSCI期貨期權可假期交易和結算、未考慮期指國期

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香港股票 IPO 李小加 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 集資

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