【消委會】消委會測試35款乾意粉樣本　全部檢出輕質異物

▲ 消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，結果全部樣本都檢出輕質異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等 。

新冠肺炎疫情期間，不少人亦會選擇在家煮食，不過大家購買乾意粉煮食時要份外小心。消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，結果全部樣本都檢出輕質異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等 。

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在消委會測試中，全部意粉都測出昆蟲碎片，225克樣本含量由4至548枚昆蟲碎片不等，當中「日清食品Nissin」的昆蟲碎片含量最高，分別有548枚昆蟲碎片；其次則是「瑪莎M&S」產品，昆蟲碎片含量達271枚。

消委會指出，種植及收割小麥時有可能混入昆蟲等異物，而穀物收割後未有妥善風乾及儲存，就可能令霉菌繁殖，促食物製造商和進口商從速改善。不過，由於檢出的昆蟲碎片及其他異物需用顯微鏡才能清楚看見，目前未有研究指它們對人體有害，而大眾在進食前也會先以高溫烹調，可消滅大部分細菌，故消費者毋需太擔心。



「日清食品Nissin」的品牌公司指，公司亦隨即將同一批次的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信消委會的檢測未能反映到產品本身的質素及安全標準。同保證產品完全符合香港食品安全的法例法規，消費者可安心食用。



另有23款樣本更檢出少量除害劑

另外，測試也發現有23款更檢出少量除害劑，其中14款檢出可致癌草甘膦，不過消委會指，在正常情況下食用，不會對身體構成影響。

14款含草甘膦的樣本：

1.日清製粉 Mama Vegetable Macaroni Quick （美國產）

2.Jamie Oliver Fusilli （意大利產）

3.Hakubaku Salt-Free BB Spaghett（日本產）

4.Nisshin Mama Spaghetti 1.8mm （土耳其產）

5.戴維娜三色意大利粉（意大利產）

6.金鼎嘜通心粉（中國產）

7.Wakodo Rakuraku Makaron （日本產）

8.Dimattina Macaroni Gobbettini （土耳其產）

9.家樂牌快熟通心粉（香港產）

10.超力快熟通心粉鮮雞味（通心粉意大利產，味包中國產）

11.日本製粉Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful

12.Tosca 比利時通心粉 （比利時產）

13.Papa Alfredo Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta（意大利產）

14.卡夫Macaroni & Cheese Dinner - OriginalFlavor（美國產）

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責任編輯：蘇穎琪