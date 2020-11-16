恒生銀行明年起　將豁免29項基本服務收費

恒生 （00011） 宣布，明年1月1日起，將豁免29項基本銀行收費，包括存款、匯款及找換、證券服務及貸款服務。明年3月1日起，恒生亦會豁免有關匯出匯款指示之額外服務收費及補發新卡費用。

【離岸戶口】消委會：開離岸戶口6大貼士 有銀行要求親赴海外啟動戶口：【下一頁】

豁免銀行服務收費概覽（2021年1月1日起生效）:

存款

往來存款戶口 人民幣支票處理手續 因款項不足而進行自動轉撥

因款項不足而客戶自行轉撥 大量現鈔存款 人民幣現鈔 - 每客戶每日 200張現鈔以上 外幣現鈔 - 每客戶每日 200張現鈔以上 結束戶口 於開戶後三個月內結束儲蓄戶口或往來 撥款指示 人手安排付款或特別要求付款予恒生戶口

因存款不足退回 索取報告 / 文件副本 代發資歷證明書

簽發結餘證明書

簽發利息證明書 其他服務 報失存摺 / 圖章

匯款

匯出匯款 本地同業撥賬匯款之額外服務 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效) 電匯之額外服務: 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)

於星期一至五（營業日）中午十二時後經分行遞交而須當天處理之匯款指示

付款詳情超過140個英文字母，並需另發SWIFT的額外費用 匯入匯款 電匯進本行戶口 外幣現鈔提存 存入外幣電戶口 / 由外幣電戶口提款 若單日存入 / 提款總額超過限額 外幣票據兌換 本地美元交換票 存入美鈔戶口 海外外幣票據 兌現 (存入港幣 / 外幣電 / 美鈔戶口) 海外外幣票據 託收

額外收費：如涉及特定貨幣

額外收費：如非當地貨幣 代收廣東 / 深圳交換票：港元及美元 兌現港元澳門支票 證券服務 簽發結餘證明 私人循環貸款 以外國支票或銀行本票結賬

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

