恒生銀行明年起　將豁免29項基本服務收費

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恒生 （00011） 宣布，明年1月1日起，將豁免29項基本銀行收費，包括存款、匯款及找換、證券服務及貸款服務。明年3月1日起，恒生亦會豁免有關匯出匯款指示之額外服務收費及補發新卡費用。
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豁免銀行服務收費概覽（2021年1月1日起生效）:
存款
往來存款戶口
人民幣支票處理手續
- 因款項不足而進行自動轉撥
- 因款項不足而客戶自行轉撥
大量現鈔存款
人民幣現鈔 - 每客戶每日
- 200張現鈔以上
外幣現鈔 - 每客戶每日
- 200張現鈔以上
結束戶口
- 於開戶後三個月內結束儲蓄戶口或往來
撥款指示
- 人手安排付款或特別要求付款予恒生戶口
- 因存款不足退回
索取報告 / 文件副本
- 代發資歷證明書
- 簽發結餘證明書
- 簽發利息證明書
其他服務
- 報失存摺 / 圖章
匯款
匯出匯款
本地同業撥賬匯款之額外服務
- 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)
電匯之額外服務:
- 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)
- 於星期一至五（營業日）中午十二時後經分行遞交而須當天處理之匯款指示
- 付款詳情超過140個英文字母，並需另發SWIFT的額外費用
匯入匯款
- 電匯進本行戶口
外幣現鈔提存
存入外幣電戶口 / 由外幣電戶口提款
- 若單日存入 / 提款總額超過限額
外幣票據兌換
本地美元交換票
- 存入美鈔戶口
海外外幣票據
- 兌現 (存入港幣 / 外幣電 / 美鈔戶口)
海外外幣票據
- 託收
- 額外收費：如涉及特定貨幣
- 額外收費：如非當地貨幣
代收廣東 / 深圳交換票：港元及美元
兌現港元澳門支票
證券服務
- 簽發結餘證明
私人循環貸款
- 以外國支票或銀行本票結賬
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責任編輯：黎淑雯