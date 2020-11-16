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恒生銀行明年起　將豁免29項基本服務收費

環球政經 14:20 2020/11/16

分享：

恒生 （00011） 宣布，明年1月1日起，將豁免29項基本銀行收費，包括存款、匯款及找換、證券服務及貸款服務。明年3月1日起，恒生亦會豁免有關匯出匯款指示之額外服務收費及補發新卡費用。

【離岸戶口】消委會：開離岸戶口6大貼士　有銀行要求親赴海外啟動戶口：【下一頁

豁免銀行服務收費概覽（2021年1月1日起生效）:

存款

往來存款戶口

人民幣支票處理手續

  • 因款項不足而進行自動轉撥
  • 因款項不足而客戶自行轉撥

大量現鈔存款

人民幣現鈔 - 每客戶每日

  • 200張現鈔以上

外幣現鈔 - 每客戶每日

  • 200張現鈔以上

結束戶口

 

  • 於開戶後三個月內結束儲蓄戶口或往來

撥款指示

  • 人手安排付款或特別要求付款予恒生戶口
  • 因存款不足退回

索取報告 / 文件副本

  • 代發資歷證明書
  • 簽發結餘證明書
  • 簽發利息證明書

其他服務

  • 報失存摺 / 圖章

匯款

匯出匯款

本地同業撥賬匯款之額外服務

  • 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)

電匯之額外服務:

  • 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)
  • 於星期一至五（營業日）中午十二時後經分行遞交而須當天處理之匯款指示
  • 付款詳情超過140個英文字母，並需另發SWIFT的額外費用

匯入匯款

  • 電匯進本行戶口

外幣現鈔提存

存入外幣電戶口 / 由外幣電戶口提款

  • 若單日存入 / 提款總額超過限額

外幣票據兌換

 

本地美元交換票

  • 存入美鈔戶口

海外外幣票據

  • 兌現 (存入港幣 / 外幣電 / 美鈔戶口)

海外外幣票據

  • 託收
  • 額外收費：如涉及特定貨幣
  • 額外收費：如非當地貨幣

代收廣東 / 深圳交換票：港元及美元

兌現港元澳門支票

證券服務

  • 簽發結餘證明

私人循環貸款

  • 以外國支票或銀行本票結賬

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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