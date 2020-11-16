  • 28°C
香港時間 : 20201116日 (一) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世

環球社會熱點 12:36 2020/11/16

分享：

【輝瑞疫苗】最快11月底面世 科學家料副作用似流感

輝瑞及BioNTech共同研發的新冠疫苗效用高達90%，最快11月可獲美國政府批准使用。與多數潛在的新冠肺炎疫苗一樣，輝瑞疫苗需注射兩劑。科學家預計，注射後會引起類似流感的副作用，包括手臂酸痛、肌肉痛和發燒，副作用可能會持續數天，嚴重的話可導致無法上班或上課。

輝瑞一名高級主管透露，輝瑞新冠疫苗的副作用與「標準成人疫苗相似」，但副作用比流感或肺炎疫苗嚴重。以兩劑預防帶狀皰疹的Shingrix疫苗為例，78%的人注射後手臂酸痛、40%人肌肉疼痛和疲勞；流感疫苗也可能導致注射部位疼痛和發燒。

與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離【下一頁】

德國經濟部長警告 封城或持續5個月【下一頁】

雖然輝瑞疫苗最快11會或獲華府批准使用，但未必可在今個冬天發揮顯著的作用。BioNTech創辦人及行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，今年冬天的疫情仍然嚴峻，疫苗在短時間內不會發揮很大的作用。

薩恩預計，疫情「今年底或明年初」交貨 ，明年春季開始發揮作用，料傳染率會在明年夏天下降；最重要的是，必須在明年秋冬前，提高疫苗接種率，這樣便有望在明年冬季回復正常的生活。

BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症【下一頁】

輝瑞新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離
今日
【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離
【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月
2020/11/15
【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
2020/11/15
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫
2020/11/14
【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫
【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬
2020/11/14
【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬
疫情 副作用 疫苗 流感 發燒 肌肉疼痛 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選結果】特朗普律師：無認輸 博爾頓：特朗普輸了（不斷更新）

下一篇文章

【美國大選】特朗普揚言會證明選舉違憲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】特朗普律師：無認輸 博爾頓：特朗普輸了（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普律師：無認輸 博爾頓：特朗普輸了（不斷更新）
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間13:00）
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期