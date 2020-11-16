【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世

▲ 【輝瑞疫苗】最快11月底面世 科學家料副作用似流感

輝瑞及BioNTech共同研發的新冠疫苗效用高達90%，最快11月可獲美國政府批准使用。與多數潛在的新冠肺炎疫苗一樣，輝瑞疫苗需注射兩劑。科學家預計，注射後會引起類似流感的副作用，包括手臂酸痛、肌肉痛和發燒，副作用可能會持續數天，嚴重的話可導致無法上班或上課。

輝瑞一名高級主管透露，輝瑞新冠疫苗的副作用與「標準成人疫苗相似」，但副作用比流感或肺炎疫苗嚴重。以兩劑預防帶狀皰疹的Shingrix疫苗為例，78%的人注射後手臂酸痛、40%人肌肉疼痛和疲勞；流感疫苗也可能導致注射部位疼痛和發燒。

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雖然輝瑞疫苗最快11會或獲華府批准使用，但未必可在今個冬天發揮顯著的作用。BioNTech創辦人及行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，今年冬天的疫情仍然嚴峻，疫苗在短時間內不會發揮很大的作用。

薩恩預計，疫情「今年底或明年初」交貨 ，明年春季開始發揮作用，料傳染率會在明年夏天下降；最重要的是，必須在明年秋冬前，提高疫苗接種率，這樣便有望在明年冬季回復正常的生活。

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責任編輯：鄧燕君