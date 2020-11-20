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專題:美國大選

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【美股開市】美股三大指數開市微跌　疫情惡化累傳統股　道指跌84點（不斷更新）

股市 22:33 2020/11/20

分享：

美股動態不斷更新

民主共和兩黨同意重啟新紓困方案談判雖略舒緩市場氣氛，不過美國與其他歐洲地方疫情仍惡化，美股未能延續升勢，三大指數早段下跌。今日沒有太多重磅經濟數據出爐，料股市方向繼續受美國國內疫情，以及紓困方案談判進展主導。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【黑色星期五優惠】香港及外國網站優惠一覽　Amazon免運費、Adobe軟件3折起 （不斷更新）

對沖基金名宿阿克曼：明年股市料續上揚　惟市場波動性增加

【iPhone12】蘋果承認部分iPhone 12顯示屏出問題

即市走勢︰

【22：30】美股三大指數開市下跌，道指跌84點，反映科技股表現的納指走勢較佳，微跌13點或0.1%。

【21：27】道期跌幅收窄至39點，納期更倒升14點或0.1%。

【18：32】美股指數期貨跌幅收窄，道期由跌逾百點收窄至約61點，納期則暫值回吐2點，意味幾近收復跌幅。

【17：04】跟誰學（美︰GSX）盤前跌15%，報60.31美元。

【16：24】道指期貨跌129點或0.4%，報29314點；標指期貨跌13點或0.4%，報3566點；納指期貨跌6點，報11891點。

【16：10】美國消費者組織Consumer Reports發表新汽車可靠度評價報告，Tesla旗下汽車質量排名慘列尾二。

【Tesla】Tesla汽車質量排名尾二　無阻股價創新高

【12：12】道指期貨跌241點或0.8%，報29202點；標指期貨跌22點或0.6%，報3557點；納指期貨跌2點，報11985點。

【11：50】對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）認為，雖然疫情持續，未來數月市場波動性增加，但看好明年股市繼續上揚。

【09：10】美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）拒絕延長與聯儲局聯合制定的幾項緊急貸款計劃。努欽指出，聯儲局的企業信貸、市政貸款和大眾商業貸款計劃將不會續期。 

美國財政部與聯儲局爭鬧分歧　財長努欽拒絶延長緊急貸款計劃

【08：30】霍士新聞（Fox Business）記者Charles Gasparino稱引述知情人士指，字節跳動旗下TikTok高管認為，拜登政府可能不會強迫TikTok實施與甲骨文（美︰OCRL）的合資協議。

【TikTok拆骨】消息指TikTok稱拜登團隊可能不會強推其與甲骨文交易

道指升44點港股ADR升137點　紐約期金跌0.7%

 

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11月19日（四）市況

道指午後轉升，有報道指兩黨就紓困方案重啟談判，道指收市倒升44點，收報29483點，納指更升0.9%，因在疫情困擾下，資金續找穩陣的投資。美國上周初領失業救濟人數為74.2萬，多過預期，或預示疫情持續下勞動市場面臨更大壓力。另外，稍後亦將公布11月費城聯儲製造業指數、10月諮商會領先指標，以及10月成屋銷售數字。

截至5：00 收市報 變幅
道指 29,483.23 +0.2%
納指 11,904.71 +0.9%
Moderna 92.77 +4.4%
輝瑞 36.21 -0.3%
波音 205.71 +1.2%
 
Tesla 499.27 +2.6%
蘋果 118.64 +0.5%
facebook 272.94 +0.4%

更多歐美股市收市：

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港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【美股焦點】Nvidia上季多賺近5成　惟預警本季數據中心收入倒退

【美股焦點】Macy's 梅西百貨第三季轉盈為虧 同店銷售額跌逾兩成

【美股焦點】擊殺拉登功臣Palantir熱炒　索羅斯尋求沽貨兼「割席」

即市走勢︰

【05︰00】道指收報29483點，升44點，標指升0.4%，收報3581點，納指升0.9%，收報11904點。

【02︰19】道指跌108點，報29330點。

【00︰52】道指跌138點，報29300點；納指升0.39%，報11847點；標指跌0.22%，報3559點。

【00︰47】蛋殼公寓（美︰DNK）跌逾20%。

【長租公寓爆煲】內媒：北京住建委就蛋殼公寓設專辦小組　傳蛋殼與內房中介洽接手（第二版）

【23︰29】Tesla股價突破500美元，高見507.76美元，創下歷史新高。

【23︰21】美股個別發展，指跌99點，報29338點；納指升0.18%，報11822點；標指跌0.27%，報3558點。

【22︰30】美股焦點，道指跌148點，報29289點；標指跌0.42%；納指跌0.1%。

【21︰58】首申失業救濟數據遜預期，道指期貨跌87點，報29304點。

【21︰16】美股期貨偏軟，道指期貨跌57點，標指期貨跌0.19%；納指期貨跌0.12%。

【19︰44】道指期貨跌115點，報29276點；標指期貨跌0.37%；納指期貨跌0.47%。

【17︰08】歡聚集團（美：YY）盤前升13.4%，報83.5美元。

【17︰08】蛋殼公寓（美﹕DNK）盤前再升近9%，報4.98美元。

【17︰07】富途（美︰FUTU）盤前升12%，報48.18美元。富途第三季度總營收為1.221億美元，按年增長272.1%。

【17︰04】道指期貨跌141點，報29250點；標指期貨跌16點，報3548點；納指期貨跌84點或0.7%，報11812點。

【15︰30】嗶哩嗶哩 （Bilibili，美﹕BILI，俗稱「B站」）公布上季業績，截至9月30日，Bilibili第三季虧損按年擴大165.6%至10.8億元人民幣，季內收入升73.5%至32.3億元人民幣。

【中概股】內地視頻平台Bilibili第三季虧損擴大165%　8月活躍用戶突破2億

【12︰16】道指期貨跌31點，報29359點；標指期貨跌3點，報3561點；納指期貨跌39點或0.3%，報11857點。

【12︰05】內地長租公寓平台蛋殼公寓（美﹕DNK）早前傳出被幾百人維權群組追債、拖欠員工薪金、旗下租戶被斷網等傳聞，16日亦有離職員工指蛋殼公寓或將宣佈破產。內媒報道，北京住建委已就蛋殼公寓事宜，成立專辦小組，期望平穩解決事件，將適時公布處理方案。

【長租公寓爆煲】內媒：北京住建委就蛋殼公寓設專辦小組　傳蛋殼與內房中介洽接手（第二版）

【09︰50】歡聚集團（美：YY）遭沽空機構渾水（Muddy Waters）狙擊，昨夜急跌26.5%，收73.66美元；盤後反彈14.7%。

【中概股】歡聚集團遭渾水狙擊挫逾兩成　剛向百度出售「YY直播」

道指跌344點港股ADR跌121點　紐約期金跌0.6%

 

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11月18日（三）市況

美國單日死於新冠肺炎的人數逾1500人，道指午後急挫，收市跌344點，收報29438點。輝瑞（美︰PFE）及BioNTech研發的新冠肺炎疫苗效用率達95%，並擬於數日內向美國食品及藥品監管局（FDA）提交緊急使用申請，BioNTech其後指，最遲周五申請。惟疫苗利好消息未能進一步提振股市。美國10新屋動工數勝預期，達153萬伙。

截至5：00 收市報 變幅
道指 29,438.42 -1.2%
納指 11,801.60 -0.8%
Moderna 88.89 -4.6%
輝瑞 36.32 +0.8%
波音 203.20 -3.3%
 
Tesla 486.64 +10.2%
蘋果 118.03 -1.1%
facebook 271.97 -1.1%

焦點新聞︰

美國兩成上市公司淪「殭屍股」　彭博：負債較金融海嘯高近兩倍

【中概股】美證監會加快出招趕中概股　市場唔驚原因何在？

【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛　股價漲逾3%

即市走勢︰

【05︰00】道指收報29438點，跌344點，標指跌1.2%，收報3567點，納指跌0.8%，收報11801點。Tesla大升1成。

【02︰03】道指漲10點，報29793點，標指升0.06%；納指升0.25%。

【00︰57】美股靠穩，道指升83點，報29866點；標指升0.18%；納指升0.14%。

【00︰21】美國國會參議院共和黨領袖McConnell表示，民主黨的紓困計劃建議不會獲得批准。

【23︰21】美股個別發展，道指升69點，報29852點；標指升0.11%；納指跌0.1%。

【22︰30】美股開市，道指升92點，報29876點；標指升0.07%；納指跌0.21%。

【21︰30】據外媒報道，拼多多（美︰PDD）據悉將2200萬份ADR發行價定在125美元。拼多多盤前跌1.56%，報130.3美元。

【20︰27】道指期貨升149點，報29869點；標指期貨升0.35%，報3619點；納指期貨升0.17%，報11995點。

【18︰47】美股期貨轉升，道指期貨升86點，報29806點；標指期貨升0.24%，報3615點；納指期貨升0.31%，報12012點。

【17︰08】中概股蛋殼公寓（美︰DNK）盤前升35%，報3.25美元。消息指，我愛我家在和蛋殼公寓洽談接手事宜，但目前尚未最終敲定，從雙方目前進展看，接盤事宜已有實質性進展，且進展順利。

【16︰12】道指期貨跌77點，報29643點；標指期貨跌10點，報3596點；納指期貨跌18點或近0.2%，報11956點。

【15︰55】美國聯邦航空管理局（FAA）11月18日正式宣布，波音的737 Max客機獲准恢復商業飛行。

【美股焦點】波音737 Max獲美國批恢復商業飛行

【12︰12】道指期貨跌23點，報29696點；標指期貨跌4點，報3602點；納指期貨跌2點，報11972點。

【12︰05】比特幣升破1.8萬美元　橋水達里奧直呼不解

【11︰45】彭博統計，美國現時最大的3000家上市公司，接近兩成、527家企業可被歸類為「殭屍企業（Zombie Companies）」。

【10︰50】報道指高盛準備在3個月內進行第二次裁員。另高盛高層預計，為了履行控制成本的承諾，明年會更大舉裁員。

【高盛裁員】高盛3個月兩傳裁員　明年裁員規模或史上最大

【10︰45】彭博報道，美國證監會打算在今年年底前提出新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌，料長期被指未達監管標準的中概股成主要受累對象。

【中概股】美國證監會據報年底前推新規　中概股除牌壓力或增

【08︰25】美國財政部公布最新數據顯示，中國連續四個月減持美債，規模達到2017年2月以來最低水平。中國持有美國國債規模於9月減少63億美元，至1.062萬億美元，仍是美國國債第二大持有者。

中國連續四月減持美債　持有量至2017年2月以來最低水平

【08︰10】蔚來汽車（美︰NIO）公布季績，蔚來汽車第三季收入45.3億元人民幣，勝市場預期的43.8億元人民幣，經調整每股虧損0.82元人民幣，較市場預期的經調整每股虧損1.22元人民幣為好。

【美股焦點】蔚來汽車公布季績　第四季收入展望超市場預期

道指跌167點港股ADR跌21點　美滙指數跌0.2%

 

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11月17日（一）市況

雖然近期新冠肺炎疫苗消息接二連三，惟當前市場似乎已反映利好消息。歐美疫情陰霾未散，新增確診個案持續上升。美國新一輪紓困法案至今仍未見進展，10月零售數據亦差過預期，反映疫情下經濟復甦步伐放緩。道指周一（16日）挑戰3萬點大關失敗後，出現短綫調整。

另外，今年一直熱炒的新能源車板塊再有新消息，美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）獲納入標指成分股，12月21日生效。

截至5：00 收市報 變幅
道指 29,783.35 -0.6%
納指 11,899.34 -0.2%
Moderna 93.15 -4.9%
輝瑞 36.04 +1.8%
波音 210.03 +3.8%
 
Tesla 441.61 +8.2%
蘋果 119.39 -0.8%
facebook 275.00 -1.4%

 

焦點新聞：

【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢

【股神巴菲特】巴郡押注四大藥廠　減持蘋果股份

【美股美元】新債王岡拉克：美股現值被高估　美元未來兩年將大跌

【Moderna疫苗】英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

【Moderna疫苗】花旗：疫苗問世及美聯儲寬鬆政策　料明年美元貶值20%

即市走勢：

【05︰00】道指收報29783點，跌167點，標指收報3609點，跌0.5%，納指收報11899點，跌0.2%。

【01︰13】道指跌171點，報29779點。

【00︰41】美股幅繼續收窄，道指跌170點，報29779點；納指跌0.22%；標指跌0.36%。

【23︰54】中概股漲跌不一，蛋殼公寓漲超20%，歡聚現漲9%，百度跌4%，愛奇藝跌15%。

【23︰05】道指跌幅達406點，報29543點。

【22︰42】道指跌366點，報29583點；納指跌0.16%，報11905點；標指跌0.75%，報3599點。

【22︰30】美股開市，道指跌284點，報29665點；標指跌0.61%，報3604點；納指挫0.07%，報11915點。

【21︰48】零售數據差過預期，道指期貨跌幅擴大至262點，報29603點。

【20︰28】道指跌149點，報29716點；Tesla股價盤前升13.8%。

【19︰31】道指期貨跌166點，報29699點。

【18︰35】道指期貨跌82點，報29783點；納指期貨升0.25%，報12034點。

【17：39】麥格理認為金價已見頂，下調金價預測。該行指出，金價8月份高位每安士2075美元已經達到了峰值，理由是美國10年期國債債息預測的修正，及﻿新冠疫苗越來越有可能在2021年上半年開始引入。

該行料短期內金價可能會維持在當前水平附近，但隨著10年期國債殖利率邁向2%，金價將在2021年逐步走低，下調未來幾個季度的價格預測，2021年第一季度的預測從2,150美元下調至1,800美元，第二季度從2,050美元下調至1,675美元，第三季度從1,950美元下調至1,625美元，第四季度從1,900美元下調至1,575美元。

【17：10】Tesla盤前急漲，中概股電動車股亦跟升。小鵬汽車（美：XPEV）盤前上升超過6%，大摩上調小鵬汽車至「買入」評級。理想汽車（美：LI），蔚來汽車（美：NIO）盤前上升超過4%。

【16：45】歐股早段偏軟，英國富時100指數現跌0.3%、法國CAC指數跌0.2%；德國DAX指數跌0.12%。

【12：28】美股周一全線上升，道指及標指創收市新高，但美股期貨在亞洲交易時段偏軟，道指期貨現跌0.3%、標指期現跌0.4%、納指期現升0.1%。

【07：06】Tesla（特斯拉：TSLA）獲納入標準普爾500指數，12月21日（星期一）開市前（即12月18日收市後）生效。Tesla股價盤後升13.2%，報461.92元。

-------------------------

11月16日（一）市況

Moderna（美︰MRNA）研發的新冠肺炎疫苗效用率達94.5%，市場情持續樂觀。本周續為美股的季度績期，投資者續關注周二公布的沃爾瑪（美︰WMT）業績及周三公布的Nvdia業績。大行亦開始發表研究報告預測明年股市走勢，摩根士丹利將明年標指目標上調至3900點。

道指即市高見29964點，刷新即市新高。

截至5：00 最新報 變幅
道指 29,950.44 +1.6%
納指 11,924.13 +0.8%
Moderna 97.95 +9.6%
輝瑞 37.34 -3.3%
波音 202.44 +8.2%
 
Tesla 408.09 -0.1%
蘋果 120.30 +0.9%
facebook 278.96 +0.7%

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焦點新聞︰

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

【美股焦點】大摩料明年標指可見3900點　較現水平高8.8%　看好金融、工業股

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大　遜市場預期

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權　套現128億

即市走勢︰

【05︰00】道指升470點，收報29950點，創新高，標指升1.2%，收報3626點，創新高，納指升0.8%，收報11924點。

【01︰40】道指升幅收窄，暫升377點，報29857點；標指升0.89%，報3617點；納指升0.49%，報11887點。

【01︰10】德國DAX30指數收漲0.52%；英國富時100指數漲1.64%；法國CAC40指數漲1.7%。

【00︰56】道指升416點，報29896點，即市升484點，高見29964點，創即市新高。

【23︰56】道指升422點，報29901點；標指升1%，納指升0.7%。

【23︰08】道指升338點，報29817點；納指升0.35%。

【22︰30】美股開市，道指升367點，報29847點；標指升0.76%，納指升0.12%。Moderna升逾9%。

【21︰39】道指期貨升496點，納指期貨跌0.3%。

【20︰08】Moderna新冠疫苗測試結果顯示，疫苗效用率達94.5%，道指期貨大升540點。

【20︰03】道指期貨升430點，納指期貨升0.5%。

【18︰28】道期升278點，納指期貨升0.5%。

【16：16】道指期貨升278點或近1%，報29688點；標指期貨升29點或0.8%，報3611點；納指期貨升78點或近0.7%，報11962點。

【15：45】 搜狗（美﹕SOGO）第三季收入2.167億美元，低於市場預期的3.06億美元，按年跌31.2%；期內虧損擴大至約0.42億美元。

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大　遜市場預期

【15：33】據iFR報道，前稱歡聚時代的歡聚集團（美：YY）考慮在港第二上市。

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市

【13：35】Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）首次正式載人飛行（Crew-1）在肯尼迪航天中心發射升空。

【Tesla】SpaceX首次商業載人發射成功　將4名宇航員送到空間站

【12：23】美股期貨上升，道指期貨升228點或近0.8%，報29638點；標指期貨升27點或近0.8%，報3609點；納指期貨升106點或近0.9%，報12039點。

【11：55】美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart，美：WMT）決定出售日本大型超市西友（Seiyu）85%股權，涉及約1725億日圓（約127.97億港元）。

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權　套現128億

道指上周五升399點港股ADR升26點　紐約期油跌2.4%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 沃爾瑪（Walmart，美：WMT）

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