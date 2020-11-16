【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國大選餘波未了，但市場情緒依然樂觀。本周續為美股的季度績期，投資者續關注周二公布的沃爾瑪（美︰WMT）業績及周三公布的Nvdia業績。大行亦開始發表研究報告預測明年股市走勢，摩根士丹利將明年標指目標上調至3900點。

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焦點新聞︰

【美股焦點】大摩料明年標指可見3900點 較現水平高8.8% 看好金融、工業股

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大 遜市場預期

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權 套現128億

即市走勢︰

【18︰28】道期升278點，納指期貨升0.5%。

【16：16】道指期貨升278點或近1%，報29688點；標指期貨升29點或0.8%，報3611點；納指期貨升78點或近0.7%，報11962點。

【15：45】 搜狗（美﹕SOGO）第三季收入2.167億美元，低於市場預期的3.06億美元，按年跌31.2%；期內虧損擴大至約0.42億美元。

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大 遜市場預期

【15：33】據iFR報道，前稱歡聚時代的歡聚集團（美：YY）考慮在港第二上市。

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市

【13：35】Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）首次正式載人飛行（Crew-1）在肯尼迪航天中心發射升空。

【Tesla】SpaceX首次商業載人發射成功 將4名宇航員送到空間站

【12：23】美股期貨上升，道指期貨升228點或近0.8%，報29638點；標指期貨升27點或近0.8%，報3609點；納指期貨升106點或近0.9%，報12039點。

【11：55】美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart，美：WMT）決定出售日本大型超市西友（Seiyu）85%股權，涉及約1725億日圓（約127.97億港元）。

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權 套現128億

道指上周五升399點港股ADR升26點 紐約期油跌2.4%

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責任編輯︰梁浩碩