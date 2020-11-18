【美股期貨】美股期貨偏軟　道指期貨跌近80點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下跌，美國疫情繼續惡化，加上零售銷售數據疲弱，道指跌167點。美股期貨於亞洲時段續軟，道指期貨微跌近80點。美國今日將公布10新屋動工數據。

焦點新聞︰

美國兩成上市公司淪「殭屍股」 彭博：負債較金融海嘯高近兩倍

【中概股】美證監會加快出招趕中概股 市場唔驚原因何在？

即市走勢︰

【17︰08】中概股蛋殼公寓（美︰DNK）盤前升35%，報3.25美元。消息指，我愛我家在和蛋殼公寓洽談接手事宜，但目前尚未最終敲定，從雙方目前進展看，接盤事宜已有實質性進展，且進展順利。

【16︰12】道指期貨跌77點，報29643點；標指期貨跌10點，報3596點；納指期貨跌18點或近0.2%，報11956點。

【15︰55】美國聯邦航空管理局（FAA）11月18日正式宣布，波音的737 Max客機獲准恢復商業飛行。

【美股焦點】波音737 Max獲美國批恢復商業飛行

【12︰12】道指期貨跌23點，報29696點；標指期貨跌4點，報3602點；納指期貨跌2點，報11972點。

【12︰05】比特幣升破1.8萬美元 橋水達里奧直呼不解

【11︰45】彭博統計，美國現時最大的3000家上市公司，接近兩成、527家企業可被歸類為「殭屍企業（Zombie Companies）」。

【10︰50】報道指高盛準備在3個月內進行第二次裁員。另高盛高層預計，為了履行控制成本的承諾，明年會更大舉裁員。

【高盛裁員】高盛3個月兩傳裁員 明年裁員規模或史上最大

【10︰45】彭博報道，美國證監會打算在今年年底前提出新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌，料長期被指未達監管標準的中概股成主要受累對象。

【中概股】美國證監會據報年底前推新規 中概股除牌壓力或增

【08︰25】美國財政部公布最新數據顯示，中國連續四個月減持美債，規模達到2017年2月以來最低水平。中國持有美國國債規模於9月減少63億美元，至1.062萬億美元，仍是美國國債第二大持有者。

中國連續四月減持美債 持有量至2017年2月以來最低水平

【08︰10】蔚來汽車（美︰NIO）公布季績，蔚來汽車第三季收入45.3億元人民幣，勝市場預期的43.8億元人民幣，經調整每股虧損0.82元人民幣，較市場預期的經調整每股虧損1.22元人民幣為好。

【美股焦點】蔚來汽車公布季績 第四季收入展望超市場預期

道指跌167點港股ADR跌21點 美滙指數跌0.2%

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11月17日（一）市況

雖然近期新冠肺炎疫苗消息接二連三，惟當前市場似乎已反映利好消息。歐美疫情陰霾未散，新增確診個案持續上升。美國新一輪紓困法案至今仍未見進展，10月零售數據亦差過預期，反映疫情下經濟復甦步伐放緩。道指周一（16日）挑戰3萬點大關失敗後，出現短綫調整。

另外，今年一直熱炒的新能源車板塊再有新消息，美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）獲納入標指成分股，12月21日生效。

截至5：00 收市報 變幅 道指 29,783.35 -0.6% 納指 11,899.34 -0.2% Moderna 93.15 -4.9% 輝瑞 36.04 +1.8% 波音 210.03 +3.8% Tesla 441.61 +8.2% 蘋果 119.39 -0.8% facebook 275.00 -1.4%

更多歐美股市收市：

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焦點新聞：

【Tesla】Tesla獲納入標普500指數 4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動 指數供應商緊急諮詢

【股神巴菲特】巴郡押注四大藥廠 減持蘋果股份

【美股美元】新債王岡拉克：美股現值被高估 美元未來兩年將大跌

【Moderna疫苗】英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

【Moderna疫苗】花旗：疫苗問世及美聯儲寬鬆政策 料明年美元貶值20%

即市走勢：

【05︰00】道指收報29783點，跌167點，標指收報3609點，跌0.5%，納指收報11899點，跌0.2%。

【01︰13】道指跌171點，報29779點。

【00︰41】美股幅繼續收窄，道指跌170點，報29779點；納指跌0.22%；標指跌0.36%。

【23︰54】中概股漲跌不一，蛋殼公寓漲超20%，歡聚現漲9%，百度跌4%，愛奇藝跌15%。

【23︰05】道指跌幅達406點，報29543點。

【22︰42】道指跌366點，報29583點；納指跌0.16%，報11905點；標指跌0.75%，報3599點。

【22︰30】美股開市，道指跌284點，報29665點；標指跌0.61%，報3604點；納指挫0.07%，報11915點。

【21︰48】零售數據差過預期，道指期貨跌幅擴大至262點，報29603點。

【20︰28】道指跌149點，報29716點；Tesla股價盤前升13.8%。

【19︰31】道指期貨跌166點，報29699點。

【18︰35】道指期貨跌82點，報29783點；納指期貨升0.25%，報12034點。

【17：39】麥格理認為金價已見頂，下調金價預測。該行指出，金價8月份高位每安士2075美元已經達到了峰值，理由是美國10年期國債債息預測的修正，及﻿新冠疫苗越來越有可能在2021年上半年開始引入。

該行料短期內金價可能會維持在當前水平附近，但隨著10年期國債殖利率邁向2%，金價將在2021年逐步走低，下調未來幾個季度的價格預測，2021年第一季度的預測從2,150美元下調至1,800美元，第二季度從2,050美元下調至1,675美元，第三季度從1,950美元下調至1,625美元，第四季度從1,900美元下調至1,575美元。

【17：10】Tesla盤前急漲，中概股電動車股亦跟升。小鵬汽車（美：XPEV）盤前上升超過6%，大摩上調小鵬汽車至「買入」評級。理想汽車（美：LI），蔚來汽車（美：NIO）盤前上升超過4%。

【16：45】歐股早段偏軟，英國富時100指數現跌0.3%、法國CAC指數跌0.2%；德國DAX指數跌0.12%。

【12：28】美股周一全線上升，道指及標指創收市新高，但美股期貨在亞洲交易時段偏軟，道指期貨現跌0.3%、標指期現跌0.4%、納指期現升0.1%。

【07：06】Tesla（特斯拉：TSLA）獲納入標準普爾500指數，12月21日（星期一）開市前（即12月18日收市後）生效。Tesla股價盤後升13.2%，報461.92元。

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11月16日（一）市況

Moderna（美︰MRNA）研發的新冠肺炎疫苗效用率達94.5%，市場情持續樂觀。本周續為美股的季度績期，投資者續關注周二公布的沃爾瑪（美︰WMT）業績及周三公布的Nvdia業績。大行亦開始發表研究報告預測明年股市走勢，摩根士丹利將明年標指目標上調至3900點。

道指即市高見29964點，刷新即市新高。

截至5：00 最新報 變幅 道指 29,950.44 +1.6% 納指 11,924.13 +0.8% Moderna 97.95 +9.6% 輝瑞 37.34 -3.3% 波音 202.44 +8.2% Tesla 408.09 -0.1% 蘋果 120.30 +0.9% facebook 278.96 +0.7%

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焦點新聞︰

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5% 可於一般雪櫃保存30日

【美股焦點】大摩料明年標指可見3900點 較現水平高8.8% 看好金融、工業股

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大 遜市場預期

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權 套現128億

即市走勢︰

【05︰00】道指升470點，收報29950點，創新高，標指升1.2%，收報3626點，創新高，納指升0.8%，收報11924點。

【01︰40】道指升幅收窄，暫升377點，報29857點；標指升0.89%，報3617點；納指升0.49%，報11887點。

【01︰10】德國DAX30指數收漲0.52%；英國富時100指數漲1.64%；法國CAC40指數漲1.7%。

【00︰56】道指升416點，報29896點，即市升484點，高見29964點，創即市新高。

【23︰56】道指升422點，報29901點；標指升1%，納指升0.7%。

【23︰08】道指升338點，報29817點；納指升0.35%。

【22︰30】美股開市，道指升367點，報29847點；標指升0.76%，納指升0.12%。Moderna升逾9%。

【21︰39】道指期貨升496點，納指期貨跌0.3%。

【20︰08】Moderna新冠疫苗測試結果顯示，疫苗效用率達94.5%，道指期貨大升540點。

【20︰03】道指期貨升430點，納指期貨升0.5%。

【18︰28】道期升278點，納指期貨升0.5%。

【16：16】道指期貨升278點或近1%，報29688點；標指期貨升29點或0.8%，報3611點；納指期貨升78點或近0.7%，報11962點。

【15：45】 搜狗（美﹕SOGO）第三季收入2.167億美元，低於市場預期的3.06億美元，按年跌31.2%；期內虧損擴大至約0.42億美元。

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大 遜市場預期

【15：33】據iFR報道，前稱歡聚時代的歡聚集團（美：YY）考慮在港第二上市。

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市

【13：35】Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）首次正式載人飛行（Crew-1）在肯尼迪航天中心發射升空。

【Tesla】SpaceX首次商業載人發射成功 將4名宇航員送到空間站

【12：23】美股期貨上升，道指期貨升228點或近0.8%，報29638點；標指期貨升27點或近0.8%，報3609點；納指期貨升106點或近0.9%，報12039點。

【11：55】美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart，美：WMT）決定出售日本大型超市西友（Seiyu）85%股權，涉及約1725億日圓（約127.97億港元）。

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權 套現128億

道指上周五升399點港股ADR升26點 紐約期油跌2.4%

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責任編輯︰梁浩碩