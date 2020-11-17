  • 23°C
香港時間 : 20201117日 (二) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指升逾400點　逼近3萬點大關　Moderna疫苗報喜股價漲8%（不斷更新）

股市 01:44 2020/11/17

分享：

美股動態不斷更新

Moderna（美︰MRNA）研發的新冠肺炎疫苗效用率達94.5%，市場情持續樂觀。本周續為美股的季度績期，投資者續關注周二公布的沃爾瑪（美︰WMT）業績及周三公布的Nvdia業績。大行亦開始發表研究報告預測明年股市走勢，摩根士丹利將明年標指目標上調至3900點。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

【美股焦點】大摩料明年標指可見3900點　較現水平高8.8%　看好金融、工業股

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大　遜市場預期

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權　套現128億

即市走勢︰

【01︰40】道指升幅收窄，暫升377點，報29857點；標指升0.89%，報3617點；納指升0.49%，報11887點。

【01︰10】德國DAX30指數收漲0.52%；英國富時100指數漲1.64%；法國CAC40指數漲1.7%。

【00︰56】道指升416點，報29896點。

【23︰56】道指升422點，報29901點；標指升1%，納指升0.7%。

【23︰08】道指升338點，報29817點；納指升0.35%。

【22︰30】美股開市，道指升367點，報29847點；標指升0.76%，納指升0.12%。Moderna升逾9%。

【21︰39】道指期貨升496點，納指期貨跌0.3%。

【20︰08】Moderna新冠疫苗測試結果顯示，疫苗效用率達94.5%，道指期貨大升540點。

【20︰03】道指期貨升430點，納指期貨升0.5%。

【18︰28】道期升278點，納指期貨升0.5%。

【16：16】道指期貨升278點或近1%，報29688點；標指期貨升29點或0.8%，報3611點；納指期貨升78點或近0.7%，報11962點。

【15：45】 搜狗（美﹕SOGO）第三季收入2.167億美元，低於市場預期的3.06億美元，按年跌31.2%；期內虧損擴大至約0.42億美元。

【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大　遜市場預期

【15：33】據iFR報道，前稱歡聚時代的歡聚集團（美：YY）考慮在港第二上市。

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市

【13：35】Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）首次正式載人飛行（Crew-1）在肯尼迪航天中心發射升空。

【Tesla】SpaceX首次商業載人發射成功　將4名宇航員送到空間站

【12：23】美股期貨上升，道指期貨升228點或近0.8%，報29638點；標指期貨升27點或近0.8%，報3609點；納指期貨升106點或近0.9%，報12039點。

【11：55】美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart，美：WMT）決定出售日本大型超市西友（Seiyu）85%股權，涉及約1725億日圓（約127.97億港元）。

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權　套現128億

道指上周五升399點港股ADR升26點　紐約期油跌2.4%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 沃爾瑪（Walmart，美：WMT）

下一篇文章

【中概股】長租公寓平台蛋殼公寓傳破產　股價跌逾7%　上市不足一年累跌9成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR直迫40大關　恒指夜期彈161點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR直迫40大關　恒指夜期彈161點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
【iBond 2020】iBond暗盤升逾3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond暗盤升逾3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【iBond 2020】iBond明天掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond明天掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅