【港股追蹤】公布染藍後急升 百威見逾2個月高位

恒指公司上周五（13日）公布最新季檢結果，意外地將恒指成分股增加至52隻，當中除大熱門的美團（03690）外，百威亞太（01876）亦成功突圍成為藍籌新貴。股價今早抽升超過6%，中午收報26.4元，升至超過2個月新高。

恒生指數有限公司上周五公布季度檢討結果，恒生指數將的成分股由以往的50隻，增至52隻。將加入百威亞太（、安踏體育（02020）、美團；並將太古A（00019）剔出。以上變更將在12月7日起生效。

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摩通最新報告估計，在考慮百威亞太獲納入恒指（權重0.47%）影響後，預料百威亞太將會有1.58億美元（約12.3億元）被動資金流入，涉及約4,968萬股。

值得一提的是，百威去年9月底在港交所掛牌時，上市價為27元，之後表現一直反覆，上周五收市僅24.7元，較上市價低近9%，今早抽升後仍未重返水面。且看股價在染藍前，能否藉好消息繼續吸引資金流入，重返上市價。

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記者：葉志偉