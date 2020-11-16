【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份

▲ 中國巨頭華為及ZTE中興，則被排除於6G組織，召集人承認，全因禁令影響。

隨著5G技術逐步普及，6G發展也蓄勢待發。美國電信標準組織 （ATIS） 上月宣布成立6G次世代流動通訊技術標準組織「Next G Alliance」，邀請了多間美國、加拿大電訊公司參與，蘋果及Google等科技巨頭也確認加入。不過中國巨頭華為及ZTE中興，就被排除於6G組織，召集人承認，全因禁令影響。

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Next G Alliance將於今（16日）舉行首次會議，參與成員將確定小組的整體方向及戰略。ATIS 在聲明中表示，Next G Alliance主要為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，並在5G進化和6G發展中建立北美地區的領導地位。而組織主要工作包括：研發、製造、標準化及市場準備的整個生命周期，正式工作小組將會於2021年啟動。

現時Next G Alliance成員除了電訊商外，更有多間智能手機生產商及科技企業參與，當中包括：蘋果、Charter、Cisco、Google、Facebook、微軟、高通及三星等。

至於中國兩大電訊裝置企業華為及中興，ATIS行政總裁Susan Miller就表示，現時基於美國的貿易禁令，美國聯邦政府禁止美企對華為及ZTE中興供貨和採購其產品，因此兩間公司未能成為聯盟會員。

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責任編輯：曾曉汶