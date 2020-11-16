調查：港人儲蓄水平冠絕全球　疫情下善於捕捉投資機遇

▲ Calastone稱，香港投資者在財務上表現得相當精明，且善於管理自己的財富。

全球基金交易公司Calastone進行環球投資行為調查表示，香港投資者在財務上表現得相當精明，且善於管理自己的財富，當其他投資者因新冠肺炎疫情而變得謹慎時，香港人仍然繼續積極地投資，試圖從市場波動中獲利。

香港投資者在疫情下把握投資機會

該公司觀察到，香港投資者在疫情肆虐下仍然活躍，有41%積極投資者有主動地部署投資以應對疫情，因為他們試圖從市場波幅中獲利。

另外。有55%受訪者表示，他們在未來很可能會繼續投資而有71%受訪者表示疫情令他們更加擔心自己的財務未來，這也是他們作出投資的另一因素。

港人儲蓄高於全球水平為退休做打算、善於投資股票

Calastone調查顯示，92%香港受訪者擁有儲蓄。至於儲蓄目的中，62%受訪者表示儲蓄是為了退休做準備，其次是為了假日和旅行而儲蓄有51%。

香港 全球 有儲蓄習慣 92% 77% 為退休而儲蓄 62% 44% 為旅行而儲蓄 51% 45%

此外，有87%香港受訪者認為自己是積極的投資者；73%受訪者有投資於股票；比率遠高於英國的22%及美國的23%。僅有29%受訪者表示並不完全信任金融服務，而澳洲為68%、德國為75%。

香港 全球 認為自己是積極的投資者 87% 55% 有投資於股票 73% 31% 信任金融服務 29% 61%

港人更為依賴科技投資

該公司稱，香港積極投資者和所有香港受訪者都表達出使用科技的意願，他們在科技運用上似乎也較環球受訪者更勝一籌，因為積極投資者希望市場的透明度更高、成本降低，從以改善投資體驗。

香港受訪者對科技投資的看法： 更易地了解自己的資金狀況 51% 對當前的交易成本水平感到滿意 40% 以電子平台管理資金的能力，是投資時的重要因素 84% 受訪者對自助電子服務感興趣 41% 願意以應用程式管理投資 41%

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