調查：港人儲蓄水平冠絕全球　疫情下善於捕捉投資機遇

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全球基金交易公司Calastone進行環球投資行為調查表示，香港投資者在財務上表現得相當精明，且善於管理自己的財富，當其他投資者因新冠肺炎疫情而變得謹慎時，香港人仍然繼續積極地投資，試圖從市場波動中獲利。
香港投資者在疫情下把握投資機會
該公司觀察到，香港投資者在疫情肆虐下仍然活躍，有41%積極投資者有主動地部署投資以應對疫情，因為他們試圖從市場波幅中獲利。
另外。有55%受訪者表示，他們在未來很可能會繼續投資而有71%受訪者表示疫情令他們更加擔心自己的財務未來，這也是他們作出投資的另一因素。
港人儲蓄高於全球水平為退休做打算、善於投資股票
Calastone調查顯示，92%香港受訪者擁有儲蓄。至於儲蓄目的中，62%受訪者表示儲蓄是為了退休做準備，其次是為了假日和旅行而儲蓄有51%。
|香港
|全球
|有儲蓄習慣
|92%
|77%
|為退休而儲蓄
|62%
|44%
|為旅行而儲蓄
|51%
|45%
此外，有87%香港受訪者認為自己是積極的投資者；73%受訪者有投資於股票；比率遠高於英國的22%及美國的23%。僅有29%受訪者表示並不完全信任金融服務，而澳洲為68%、德國為75%。
|香港
|全球
|認為自己是積極的投資者
|87%
|55%
|有投資於股票
|73%
|31%
|信任金融服務
|29%
|61%
港人更為依賴科技投資
該公司稱，香港積極投資者和所有香港受訪者都表達出使用科技的意願，他們在科技運用上似乎也較環球受訪者更勝一籌，因為積極投資者希望市場的透明度更高、成本降低，從以改善投資體驗。
|香港受訪者對科技投資的看法：
|更易地了解自己的資金狀況
|51%
|對當前的交易成本水平感到滿意
|40%
|以電子平台管理資金的能力，是投資時的重要因素
|84%
|受訪者對自助電子服務感興趣
|41%
|願意以應用程式管理投資
|41%
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