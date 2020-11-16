【離岸戶口】消委會：開離岸戶口6大貼士　有銀行要求親赴海外啟動戶口

近年不少港人開設離岸戶口，以應付投資、升學、移民等需要。消委會檢視了11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現由開戶年齡、資產結餘、費用，到轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。當中有6間銀行要求申請人親赴當地確認或啟動戶口，在現時疫情期間、各國施加入境限制的情況下不得不察！

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在11間銀行當中，以提供開立內地帳戶服務最為普遍（9間有提供），其次為新加坡帳戶（6間有提供），部分銀行更提供開立馬來西亞、英國、美國，甚至埃及、委內瑞拉等的離岸帳戶。消委會綜合11間有提供資料的銀行，對開立離岸／內地帳戶提出6大注意事項：

【1】對開戶人資料的要求

視乎開戶國家／地區（開戶地），開立離岸／內地帳戶的最低年齡要求普遍為18歲，其中1間銀行接受年齡低至11歲的小童，申請美加、英國或澳洲的帳戶。至於開戶所需文件的要求亦各有不同，除基本的香港身分證及住址證明外，個別銀行視乎開戶地，要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等。

【2】開戶程序及需時各有不同

選定了心儀的銀行，要注意開戶是否需要預約，並到指定分行或部門辦理手續。遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，視乎銀行及開戶地而定。

申請獲批後，申請人是否需要親赴開戶地確認或啟動帳戶。在這次檢視中，視乎開戶地，有6間銀行要求申請人須到當地作確認或啟動帳戶。

【3】資產結餘及轉帳上限差異大

在全部的回應中，10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶。銀行對申請人在該行的資產結餘要求亦不一，由不設最低要求，至不少於150萬元不等。在9間提供開立內地帳戶的銀行中，7間不設資產結餘要求。

【4】轉帳費及行政費小數怕長計

小數怕長計，消費者要留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度／年度管理費、行政費等開支，以轉帳費用而言，由豁免到每次收取最少250元都有，選擇前須了解清楚。

【5】注意匯率和稅率免失預算

消費者開立帳戶前，須審慎評估資金存於或投資於當地時所涉及的各種風險。例如以外幣作存款，便需承受外幣匯率有機會突然轉向的風險等。

於開戶、匯款過程中，以至日後管理或運用該筆資金時的各種潛在費用，以及存款和投資得益會否被當地政府徵稅、相關稅率與報稅及繳稅程序等，從而決定應否開立相關帳戶及開立帳戶的國家／地區。

【6】了解銀行背景及當地監管及保障

存款人須留意當地銀行是否穩健，以及當地銀行業的監管安排，確保相關離岸／內地帳戶內的存款／資產受到保障。根據內地的《存款保險條例》，凡是吸收存款的銀行業金融機構都應投保存款保險，保障人民幣及外幣存款，最高保障額為每人50萬元人民幣。

以澳洲為例，若銀行屬金融理賠計劃（Financial Claims Scheme, FCS）保障範圍，假如相關銀行倒閉，每名存款人可獲最高25萬澳元的保障。



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責任編輯：葉卓偉