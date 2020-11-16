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【可樂迷注意】可口可樂儲分、抽獎活動今日開始　如何換領限量版可口可樂氣炸鍋？（附參加詳情）

商業 12:09 2020/11/16

分享：

可口可樂 「飲樂儲分」及「飲樂抽獎」活動今日正式開始，凡購買任何可口可樂公司旗下飲品，即有機會獲得首次登場的限量版「可口可樂」氣炸鍋、限量版人氣“Coca-Cola”x LeCreuset廚具產品等。立即看清如何儲分換禮物及抽獎！

參加者首先於網站登記成為會員，可以Google或Facebook登入，其後揀選想參加的活動。值得留意的是，每張收據只限參加「飲樂儲分」或「飲樂抽獎」一次。

登入後，可查看個人積分及上傳收據。

網站亦會記錄用戶曾上傳的收據。

1. 飲樂儲分

由今日至12月31日，去香港各大超級市場包括百佳、惠康，或其他零售商戶購買可口可樂公司旗下產品，在icoke.hk 上傳收據即可參加「飲樂儲分」儲分計劃。每消費1元可賺1分，憑積分預留禮品，則可到指定換領中心換領或換購限量產品。 

如何才換到萬眾期待的「可口可樂」氣炸鍋呢？據可口可樂網站顯示，價值1350元的「可口可樂」氣炸鍋需要以499積分，加399元換購，共有415份。百佳獨家禮品則有德國寶超級全能飯煲URC-26 ；惠康獨家禮品有德國寶韓式光波燒烤爐KQB-300，兩者同樣是以339積分，加189元換購，各有45份。 

2. 飲樂抽獎 

由今日至12月31日，於指定餐廳惠顧 「可口可樂」 系列罐裝飲品1罐或餐廳指定飲品1杯，可獲取刮刮卡一張憑刮刮卡號碼登記即可參加抽獎﹐贏取獎品。
參與餐廳名單https://www.icoke.hk/hk/wrwin2020/restaurant-list 

LE CREUSET 圓形琺瑯鑄鐵鍋 「可口可樂」 特別版將有10個名額，LE CREUSET 陶瓷有蓋湯盅「可口可樂」特別版則有20份，LE CREUSET 陶瓷長方形碟「可口可樂」 特別版則有100個名額。獎品另有city'super 250元現金券、UA Cinema 100元現金券等。

特別版產品一覽

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責任編輯：葉泳珊

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