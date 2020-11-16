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【旅遊寒冬】訪日旅客消費料減4萬億日圓　關西地區影響最大

商業 12:40 2020/11/16

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有日本媒體指出，今年在關西的外國旅客消費額預計將減少1.219萬億日圓，其中減少最多的是大阪。(新華社圖片)

受新冠肺炎疫情影響，全球旅遊活動近乎停擺，訪日旅客大減。有日本媒體指出，今年日本全國的外國旅客消費額預計減少逾4萬億日圓，其中關西約佔3成。

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共同社引述當地「理索納綜合研究所」統計報告顯示，今年日本全國的外國旅客消費額預計減少4.0682萬億日圓，其中在關西2府4縣將減少1.219萬億日圓。

在關西，外國旅客消費額減少最多的是大阪，減少5933億日圓，其次依次為京都，減3884億日圓、奈良減少1263億日圓，以及及兵庫減少808億日圓。按行業分類，特產等商品銷售、住宿和餐飲業影響較大，分別減4544億日圓、3410億日圓及2557億日圓收入。

分析師：對明年後旅客訪日需求也不樂觀

雖然日本政府將逐漸放寬入境限制，但暫時仍以商務客為對象，觀光目的的入境限制仍在持續。理索納綜研首席研究員荒木秀之指出，原本預計夏季以後疫情平息，訪日需求會恢復，惟目前無法立即大幅改善，他認為旅客訪日需求在明年後也不樂觀。

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責任編輯：蘇穎琪

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