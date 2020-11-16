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恒生明年起豁免29項基本銀行服務收費　涉存款匯款及信用卡服務（附豁免收費服務列表）

當炒股 11:50 2020/11/16

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恒生宣布明年起豁免29項銀行收費。

恒生 （00011） 宣布，由明年1月1日起豁免29項銀行服務收費，當中包括存款服務、匯款及找換服務、證券服務及貸款服務。另外，恒指指，有關匯出匯款指示之額外服務收費及補發新卡費用將由明年3月1日起豁免。滙豐自11月起豁免部分銀行服務收費，是次恒生豁免部分銀行服務收費，可謂緊跟母企步伐。

滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費，詳見【下一頁】

另外，恒生指，今年首10個月，個人流動理財服務應用程式的使用量較去年同期上升超過7成。該行將由本月中旬起分階段提升多項數碼銀行服務介面和功能，包括全新卡類概覽平台、定期存款概覽介面，及申請信用卡體驗。

豁免銀行服務收費概覽（2021年1月1日起生效）

往來存款戶口 人民幣支票處理手續
- 因款項不足而進行自動轉撥
- 因款項不足而客戶自行轉撥
大量現鈔存款 人民幣現鈔 - 每客戶每日
- 200張現鈔以上
外幣現鈔 - 每客戶每日
- 200張現鈔以上
結束戶口 於開戶後三個月內結束戶口
- 儲蓄戶口
- 往來戶口
撥款指示 人手安排付款或特別要求付款予恒生戶口
因存款不足退回
索取報告 / 文件副本 代發資歷證明書
簽發結餘證明書
簽發利息證明書
其他服務 報失存摺 / 圖章
匯出匯款 本地同業撥賬匯款之額外服務
- 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)
電匯之額外服務:
- 發出匯款指示包含中文字 (2021年3月1日起生效)
- 於星期一至五（營業日）中午十二時後經分行遞交而須當天處理之匯款指示
- 付款詳情超過140個英文字母，並需另發SWIFT的額外費用
匯入匯款 電匯進本行戶口
外幣現鈔提存 存入外幣電戶口 / 由外幣電戶口提款
- 若單日存入 / 提款總額超過限額
外幣票據兌換 本地美元交換票
- 存入美鈔戶口
海外外幣票據
- 兌現 (存入港幣 / 外幣電 / 美鈔戶口)
海外外幣票據
- 託收
- 額外收費：如涉及特定貨幣
- 額外收費：如非當地貨幣
代收廣東 / 深圳交換票：港元及美元
兌現港元澳門支票
證券服務 簽發結餘證明
信用卡服務 補發新卡費用：優越理財World Mastercard 及Visa Infinite卡 (2021年3月1日起生效)
私人循環貸款 以外國支票或銀行本票結賬
有關樓宇貸款 - 其他服務 只適用於優越尊尚理財戶口客戶：提前償還貸款費用 - 首三年後
只適用於優越尊尚理財戶口客戶：更改還款條款
只適用於優越尊尚理財戶口客戶：更改貸款計劃

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編輯﹕謝智聰

香港股票 恒生銀行（00011） 銀行
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