【香港經濟】大摩料本港明年GDP增長5%　回復疫情前水平

▲ 大摩指，香港經濟有三大增長動力，分別是出口、私人消費及中港旅遊。

香港經濟仍受疫情衝擊，全年經濟料收縮6.1%。摩根士丹利估計，香港經濟明年可回到疫情前水平，2021年本地生產總值（GDP）增長5%，但復甦之前仍然顛簸，將繫於環球需求復甦步伐，及中港關口何時重開。大摩預期，香港經濟將於明年第二季回復至疫情前水平，第四季則可回到社會運動前水平。不過，大摩提醒，經濟增長短期或有壓力，要留意歐美新一波疫情的發展，及政府的就業補貼完結後的情況。

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大摩指，香港經濟有三大增長動力，分別是出口、私人消費及中港旅遊。大摩解釋，全球需求同步回升下，本港出口有望帶頭增長，從而支持機械設備的支出。

其次，若明年第二季本港已有疫苗出現，私人消費將會大幅增長，帶動合約服務服務。第三，當中港於明年3或4月通關，放寬旅遊限制，料明年底訪港旅客數目可回升至疫情前的40%至50%。參加澳門的經驗，需要一段時間才能恢復旅客到訪的興趣。

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大摩預期，明年消費物價指數（CPI）料由今年的增長0.3%，加快至增長1.2%，主要由本地消費帶動。本港樓價一般跑前CPI約兩至三個季度，意味樓價已在現水平企穩。

由於中概股持續回流，息口低企，加上中央接受資金外流以緩和人民幣的升值壓力，大摩預期，資金將會持續流入本港。

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