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【螞蟻IPO煞停】螞蟻突然暫停上市 美股民入稟控阿里高層

股樓投資 13:17 2020/11/16

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早前螞蟻集團突然煞停A股及H股的上市，令其母公司阿里巴巴（09988）的股價一度急跌。據彭博報導，有阿里的美股投資者因此而入稟控告阿里高層。以現價計，阿里跌2.3%至251.2元，今早曾跌至月內低位的245元，成交額達63.5億元。

【恒大3333】獲納國指好消息頻現 恒大最壞時間已過？  詳情請看[下一頁]

報導稱，有阿里的美股投資者在上周入稟紐約法院，控告集團的首席執行官張勇，以及首席財務官武衛，指他們在螞蟻集團的IPO過程，涉嫌作出重大虛假或誤導性陳述。

【大行點睇】中移動稱美行政令或影響股價　惟富瑞指呢隻股才是最大受害者  詳情請看[下一頁]

阿里投資者指，螞蟻集團因不滿足上市要求，或就某些重大事項未進行充分披露，所以需要暫緩上市，而阿里在美股價隨之下挫。因被告的錯誤和疏漏令公司股價急滑，導致投資者集體遭受重大損失。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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