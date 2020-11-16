【螞蟻IPO煞停】螞蟻突然暫停上市 美股民入稟控阿里高層

早前螞蟻集團突然煞停A股及H股的上市，令其母公司阿里巴巴（09988）的股價一度急跌。據彭博報導，有阿里的美股投資者因此而入稟控告阿里高層。以現價計，阿里跌2.3%至251.2元，今早曾跌至月內低位的245元，成交額達63.5億元。



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報導稱，有阿里的美股投資者在上周入稟紐約法院，控告集團的首席執行官張勇，以及首席財務官武衛，指他們在螞蟻集團的IPO過程，涉嫌作出重大虛假或誤導性陳述。



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阿里投資者指，螞蟻集團因不滿足上市要求，或就某些重大事項未進行充分披露，所以需要暫緩上市，而阿里在美股價隨之下挫。因被告的錯誤和疏漏令公司股價急滑，導致投資者集體遭受重大損失。



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