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【室內設計】消委會：裝修報價參差　留意工程報價單7類條款

理財智慧 12:04 2020/11/16

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裝修可謂最令業主頭痛的事，《iMoney》早前報道有裝修師傅開價16萬元承接工程，但裝修最終要逾20萬元埋單，更令業主「一肚氣」。消委會以「神秘顧客」的方式，實試了11間裝修工程及室內設計公司，發現市面上裝修工程的報價十分參差，稍一不慎忽略報價單細節，便容易引起爭拗，甚至工程「爛尾」 。

【室內設計】開價16萬元裝修終逾20萬埋單 280呎單位至今仍手尾長，請看【下一頁】

消委會首次實試了11間裝修工程及室內設計公司，為一個實用面積約400平方呎的單位，進行全屋裝修上門報價，發現各報價單涵蓋的項目多寡不一，而且詳細程度懸殊，只有2間報價較詳細及全面，其餘9間承辦商只簡單列出，甚至沒有列出合約條款，消委會指做法極不理想。評分最低的承辦商，報價單只有總金額一項，其他細節欠奉 。

消委會提醒，消費者收到報價單時可以考慮以下7點：

  • 有沒有詳細列出各項工程？
  • 有沒有詳細列出各項工程的數量、單價、分項合計金額？
  • 人工、物料開支的計算方式如何？
  • 工程的付款方法怎安排？
  • 有沒有特別合約條款？
  • 工期多長？
  • 是否包括保險費？

消委會又表示，裝修費用動輒數十萬，甚至過百萬，行内普遍接受分期付款，建議消費者可按照項目或工程分4期付款，第1期訂金不要超過總額的40%，以保障消費者不會因工程早段已「爛尾」而蒙受龐大金錢損失。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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