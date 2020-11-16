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【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈

科技 11:40 2020/11/16

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iPhone 12 mini外國用家投訴，出現屏幕觸控不靈的情況，無法解鎖。

蘋果（Apple）iPhone 12系列4款機型已在上周五（13日）全部登場。惟iPhone 12 mini正式發售之後，就立刻被iPhone 12 mini外國用家投訴，出現屏幕觸控不靈的情況，無法解鎖。

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據外國科技網站MacRumors報道指，Apple官方論壇、Reddit、微博等平台上都有用戶回報稱，使用iPhone 12 mini以拇指動解鎖時，出現觸控失靈的情況。也有用戶表示，在按下手電筒或相機按鈕時，都出現類似情況。

不過相關問題僅限於手機在鎖屏的時候，解鎖後問題則不存在。同時也有用戶指，如果使用其他手指，也不會出現相關問題。外媒Engadget就指，其實類似的毛病早在iPhone X時期便已存在，較大可能是裝置對誤觸的判定產生了偏差，而是次 iPhone 12 mini屏幕較小，因此問題更容易凸顯出來。

截止目前，到底是硬件問題還是軟件，Apple官方依然未有作出回應。不過若各位iPhone 12 mini用家發現出現任何屏幕問題，應儘快到蘋果詢問。

【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？

責任編輯：曾曉汶

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