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【大行點睇】中移動稱美行政令或影響股價　惟富瑞指呢隻股才是最大受害者

股樓投資 11:42 2020/11/16

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美國總統特朗普上周簽署行政命令，禁止美國人或企業投資於由中國軍方擁有或控制、合共31間中資公司。中移動(00941)今早稱美國總統行政命令，或對股價產生影響，股價今早一度插5.2%，最低見47.4元。

富瑞發表報告，指美國禁止投資受中國軍方控制的企業，意味著投資者僅有10個月的時間來賣出相關股票，被禁公司的子公司很可能也會被納入禁投名單。此情況下，對中國通信服務(00552)受損最大，因其美國投資者佔比高。

該行表示，美國投資者料持有中通服約51%的股權，相當於其155天的日均成交量，中電信(00728)美國持倉比例第二高，中國聯通(00762)受影響可能最小。

不過富瑞認為，投資禁令可能招致訴訟，另外拜登當選總統亦有可能撤回相關禁令。

 

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