【美國大選】特朗普揚言會證明選舉違憲

美國總統用大選暫時告一段落,特朗普周日(15日)首次在Twitter稱拜登勝出,但自己仍不肯承認落敗。當地時間周日深夜(15日)再發Twitter,揚言會向法院提出重大訴訟,以證明今屆總統選舉違憲。

他在Twitter發帖文表示:

現時許多在全國各地法院提起的案件都不是由我們提出的,而是那些看到選舉被濫用的人提出的案件。我們的案件會證明2020年大選違憲,以及對於有人改變選舉結果的憤怒,很快將被歸檔!

“Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses.Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!”