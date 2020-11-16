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【美國大選】特朗普揚言會證明選舉違憲

環球社會熱點 11:30 2020/11/16

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特朗普發Twitter揚言會向法院提出重大訴訟，以證明今屆總統選舉違憲。

美國總統用大選暫時告一段落，特朗普周日（15日）首次在Twitter稱拜登勝出，但自己仍不肯承認落敗。當地時間周日深夜（15日）再發Twitter，揚言會向法院提出重大訴訟，以證明今屆總統選舉違憲。

他在Twitter發帖文表示：

現時許多在全國各地法院提起的案件都不是由我們提出的，而是那些看到選舉被濫用的人提出的案件。我們的案件會證明2020年大選違憲，以及對於有人改變選舉結果的憤怒，很快將被歸檔！

“Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses.Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!”

【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸【下一頁】

《華盛頓郵報》報道，特朗普和他的私人律師朱利安尼（Rudolph W.Giuliani）一再表示，在費城和匹茲堡應有超過60萬張選票作廢。

賓夕法尼亞州最高法院正在審議有關觀察員檢察點票被拒的案件。費城當局已要求法院推翻州上訴法院的命令，以允許特朗普競選觀察員在1.8公尺外的距離觀看點票，但特朗普競選團隊表示，點票時他們的觀察員被檔在障礙物後面，有礙觀察點票。

民主黨代表律師萊文（Cliff Levine）在周日晚上表示，特朗普的的訴訟只針對少數選票，跟拜登領先特朗普的票數相比之下，不足以影響選舉結果。

對於前國家安全顧問博爾頓說，共和黨領袖應該向票投特朗普的選民解釋，特朗普輸了，又表示特朗普聲稱選舉舞弊的講法並無根據。特朗普在Twitter反擊，指博爾頓是自己在華府共事過最愚蠢的人之一，他未有為國家安全做出任何貢獻。

特朗普早前在Twitter貼文，一度提到拜登因為選舉舞弊而勝出，其後強調自己無認輸。

獲拜登挑選出任下屆白宮幕僚長的克萊恩接受美國全國廣播公司訪問時說，拜登是否當選，並非由特朗普的帖文決定，而是由美國人民決定。

【美國大選】拜登正籌組内閣 美國或現首名女性防長【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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