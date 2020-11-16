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【國泰293 】香港快運傳減薪　國泰節流措施未完？

股樓投資 17:41 2020/11/16

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新冠疫情持續，國泰航空 （00293） 早前已停運港港品牌以及裁員逾5,000人，不過國泰降低成本的操作尚未結束。根據傳媒報導，國泰旗下廉航業務香港快運，將要求員工簽訂新合同，機師減薪幅度高達四成，而非機艙員工在明年上半年更要放無薪假。

目前，香港快運員工數目超過1,000人，其中包括近200位機師，傳媒指在初期未復飛時，機師減薪幅度在25%至40%，在逐步復飛後，減薪幅度會收窄至8%至14%。早前香港快運CEO表示2021年會減薪15%，而高級管理層在明年上半年亦要減15%薪金。

上周國泰公布10月客運量按年跌幅達到98.6%，雖然往返香港及新加坡的「航空旅遊氣泡」即將啟動，不過客運復甦之路將會漫長。

今日國泰收市股價升4.1%，收報6.42元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 裁員 疫情 航空 機師 無薪假 廉航 國泰航空（00293）

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