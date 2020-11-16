【恒大3333】獲納國指好消息頻現 恒大最壞時間已過？

上周五（13日）收市後，恒指服務公司公布將恒指、國指及科技指數執位，其中美團 （03690） 終於納入恒指，成為市場焦點。美團入恒指並不令人意外，因為只是錦上添花，而中國恒大 （03333） 獲納入國指，則值得留意，因為對公司及市場屬意義重大。

恒大上周獲納入國指，首先要明白指數加入新成員，追蹤指數的ETF或基金，便需要沽出被剔出指數的股份，買入獲納入指數的成員，換言之中國恒大未來將有更多資金流入。

內地早前收緊內房融資，中國恒大隨即定下加快減槓桿嘅策略，包括加快出售樓盤，以及將旗下汽車板塊在內地科創版上市和物業管理板塊即將在香港招股上市集資。加上，有戰略投資者的支持，相信受市場負面消息影響的最差時間或已過去。。

另外，恒大早前公佈，9月至10月實現銷售1819.7億元（人民幣，下同），首10月累計銷售6,325.9億元，已超過去年全年6,010.6億元的銷售額，完成6,500億年度目標的97.3%。1月至10月累計銷售回款5,307.4億元，大幅超過去年全年4,715億元的銷售回款。富瑞表示，內房買家情緒仍然理想對第四季銷售展望保持樂觀。加上近日內地當局放寬中國銀行間市場發債，野村指有助改善內房的債務結構，融資成本亦得以下降，對恒大有利。

另外，市傳中國恆大分拆物管公司恆大物業集團，已經通過港交所上市聆訊，並於今日（16日）開始路演，計劃集資最多20億至30億美元。分拆物管可以改善恒大資產負債表，參考合景泰富 （01813） 及世茂房地產 （00813） ，只要分拆物管的估值夠高，母公司股價將受惠。

今日中國恒大一度升近3%，現時股價仍然在10月大型下跌裂口底附近，與當日裂口頂18.94港元仍有距離，短期內只要債務問題沒有惡化，加上恒大汽車 （00708） 仍然推動回A股，股價料仍有炒作空間。

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