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【2021】大摩調高港股至「增持」明年看28700　薦2021年九大投資策略

股市 10:59 2020/11/16

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大摩看好港股明年表現，升目標價至28700點。

疫情肆虐全球下，環球股市今天仍表現不俗，摩根士丹利發表2021年亞洲新興市場股市前景報告，將港股評級調高至「增持」，明年底目標價亦調升16.7%至28700點，國指目標價亦升16.3%至11400點。大摩同時認為，科技顛覆、疫情/健康、ESG/氣候變化是明年重要主題。

恒指改革，藍籌將增至52隻！詳見【下一頁】

大摩的2021年亞太前景報告中，推薦9大投資策略：
（1）繼續看好中國及日本股市前景，預期中國股市會繼續跑贏大市，但幅度不及2020年；
（2）調高港股至「增持」，維持澳洲、南韓、巴西「增持」評級，台灣股市仍然「減持」，並下調新加坡股市至「與市場同步」；
（3）調高印度至「增持」評級，因看好印度的結構性改革，當地經濟復甦力度大於市場預期；
（4）繼續看好A股多於離岸中資股，同時調整倉位，由周期初受惠股，轉為周期末受惠股；
（5）重申看好互聯網、非必需消費品、原材料及工業股，予「增持」，能源及金融股則維持「減持」；
（6）下調科技硬件及半導體股至「與市場同步」，調高醫療保健股至「增持」；
（7）投資組合維持價值股與增長股平衡的組合，但偏好部分現金流佳及盈利有上調空間的周期股；
（8）整體看好優質股，因未受經濟周期影響
（9）日本方面，重申看好生產力及創新能力較高的龍頭股。

大摩指，明年美國新政府上場，或會在政策方面有改變，為市場製造新一輪的不確定因素，而疫情及其為經濟帶來的長期結構性影響，以及企業盈利增長之路仍然高度不明朗。

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