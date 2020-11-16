【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離

▲ 【英國疫情】與確診議員見面 曾染疫約翰遜再需隔離

英國疫情嚴峻之際，曾經確診新冠肺炎的首相約翰遜再次接受隔離。唐寧街證實，一名曾與約翰遜接觸的議員確診，約翰遜接獲國民保健署（NHS）通知，需接受為期10日的居家隔離。約翰遜目前沒有出現任何病徵，健康狀況良好。

約翰遜（Boris Johnson）上周四（12日）與一眾保守黨議員在首相府開會，會議歷時35分鐘，其後一名與會者確診。該名確診議員距離約翰遜不足2米，而且沒有佩戴口罩。

英國廣播公司（BBC）記者透露，確診的英格蘭阿什菲爾德 （Ashfield）國會議員安德森（Lee Anderson）上周四曾貼出與約翰遜的合照，並提到與約翰遜一同吃早餐。安德森指，他在上周五（13日）失去味覺，但沒有沒有咳嗽和發燒，感覺良好；同時，其妻子亦確診，患上嚴重頭痛。

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官員堅稱唐寧街是安全的工作場所，但NHS的追蹤系統「Test and Trace」表示，會議時間較長，要求約翰遜居定隔離是穩妥的做法。約翰遜接獲隔離通知後，不忙為該系統宣傳。他稱：

「好消息是，Test and Trace不斷改良中；壞消息是，我被（系統）發現了。」

首相府發言人指，約翰遜遵守規定，目前正接受隔離，將繼續在唐寧街工作，領導政府應對疫情。惟對約翰遜政府而言，現時要約翰遜隔離10日是一個艱難時刻，因這是英國脫歐的關鍵一周，英國與歐盟的談判已進入最後階段。

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責任編輯：鄧燕君