【騰訊股價】騰訊因全民K歌涉黃被罰、責令全面整改

▲ 騰訊旗下全民K歌涉黃，騰訊被罰全面整改。

騰訊 （00700） 涉黃被罰。全國「掃黃打非」辦公室部署廣東省「掃黃打非」部門，對內地媒體反映的「全民K歌」App傳播色​​情低俗歌曲、青少年模式形同虛設等突出問題進行查處，並於10月29日聯合省網信辦約談騰訊，責令全面整改。另外，深圳市南山區文化廣電旅遊體育局對運營全民K歌的騰訊音樂娛樂（深圳）有限公司作出相應行政處罰。

騰訊股價跌落600元樓下，半日股價挫約1.6%，最新報價592.5元，成交46億元。

全國「掃黃打非」辦公室負責人表示，內容安全是互聯網企業的生命線，也是互聯網行業的行為底線。愈是大網站、大平台，愈要重視落實主體責任，加強內容安全管理，切實把責任落到實處，切勿流於形式。希望騰訊從這次處罰中汲取教訓，採取更為有力的整改措施。

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