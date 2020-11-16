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【騰訊股價】騰訊因全民K歌涉黃被罰　全民K歌：已完成整改、違規處罰絕不手軟（第二版）

股市 12:06 2020/11/16

分享：

騰訊旗下全民K歌涉黃，騰訊被罰全面整改。

騰訊 （00700） 涉黃被罰。全國「掃黃打非」辦公室部署廣東省「掃黃打非」部門，對內地媒體反映的「全民K歌」App傳播色​​情低俗歌曲、青少年模式形同虛設等突出問題進行查處，並於10月29日聯合省網信辦約談騰訊，責令全面整改。另外，深圳市南山區文化廣電旅遊體育局對運營全民K歌的騰訊音樂娛樂（深圳）有限公司作出相應行政處罰。

騰訊股價跌落600元樓下，半日股價挫1.1%，中午收市報595.5元，成交67.55億元。

全民K歌回應指，對相關情況高度重視，10月內已就公告中提及的問題完成了整改，今後將繼續強化對包括UGC在內的各項內容的審核，對違規內容或賬號的處罰絕不手軟。

全國「掃黃打非」辦公室負責人表示，內容安全是互聯網企業的生命線，也是互聯網行業的行為底線。愈是大網站、大平台，愈要重視落實主體責任，加強內容安全管理，切實把責任落到實處，切勿流於形式。希望騰訊從這次處罰中汲取教訓，採取更為有力的整改措施。

（第二版新增全民K歌回應）

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