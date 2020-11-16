【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用

▲ 本港新冠肺炎疫情反覆，港府今（16日）正式推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式（App），紀錄市民出行紀錄。

本港新冠肺炎疫情反覆，港府今（16日）正式推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式（App），紀錄市民出行紀錄。

【安心出行App】港府下周一推出、供市民自願參與 無需登記姓名及位置

【安心出行】政府將推感染風險通知App 張建宗：資料不會備存到政府系統

Q：如何下載？

市民現時分別可在蘋果App Store、Google Play Store及華為AppGallery下載。

▲ 市民現時分別可在蘋果App Store、Google Play Store及華為AppGallery下載。

Q：如何使用？

市民下載手機應用程式後，進入參與計劃的場所時可以掃描場地二維碼（QR code），記錄時間，離開時只需按程式「離開」的按鈕，相關紀錄就會自動儲存於應用程式。若用戶與確診者在相若時間到訪有關場所，應用程式向用戶發出通知和相關健康建議。

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同時市民也可在全港1.8萬輛的士直接使用，用戶上車時用手機應用程式直接輸入車牌或掃描的士車門內車牌號碼牌，就能自動記錄的士號碼和乘車時間。下車時按「離開」按鈕，就可以記錄行程。若用戶曾同日與與確診者乘同一輛的士，程式自動將有關資料發布至用戶手機，經過資料比對後便會發出通知，令用戶了解其感染風險。

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Q：哪些場所可掃描二維碼（QR code）？

目前有超過6,000個公私營場所參與計劃，而參與計劃的公共場所超過5000個，包括政府辦公大樓、體育館、游泳池、圖書館、街市、熟食中心、社區會堂／中心、公共屋邨大堂及購物中心、醫院、診所、郵局、工務工程及建築地盤等，以及不同業界及商戶的場所，如食肆、酒吧、卡拉OK、會所、健身中心、銀行等。

Q：用戶個人資料會儲存在中央資料庫嗎？

政務司司長張建宗及創新及科技局局長薛永恒相繼提到，程式供市民自願免費下載使用，毋需填寫任何個人資料，並多次強調所有出行資料會存放在用戶的手機，並會在31天後自動取消，不會存在中央資料庫，用戶亦無法翻查自己的出行紀錄。

▲ 創新及科技局局長薛永恒提到，程式供市民自願免費下載使用，並多次強調所有出行資料只會存放在用戶的手機，不會存在中央資料庫。（林宇翔攝）

責任編輯：曾曉汶