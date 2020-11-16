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【跑輸大市】市區納米樓利潤化灰　持貨5年都要蝕

股樓投資 09:59 2020/11/16

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政府放寬首置按保後，九成按揭門檻由原初的400萬元以下，提升至800萬元以下，即令納米樓吸引力大減，而且業主要賣樓套現，也比以前難。適逢疫情肆虐，加上納米樓抗跌力弱，即使有業主早前5年前，購入市區納米樓，現今也要蝕讓離場。

市場消息指，紅磡環海．東岸1C座高層E室，實用面積241平方呎，開放式間隔，原開價520萬元，終以508萬元易手，實用呎價21,079元。據了解，原業主於2015年以516.2萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕8.2萬元，若連使費計，蝕逾28萬元。

【利潤化灰】高鐵通車都無用　納米樓業主最傷　慘蝕逾120萬【下一頁

此外，長沙灣AVA 61亦「無肉食」，屋苑高層F室，實用面積161平方呎，開放式間隔，剛以375萬元易手，實用呎價23,292元。據了解，原業主於2017年以359.7萬購入單位，雖然帳面賺約15.3萬元，但若連使費計，料平手離場。

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撰文 : 黄卓賢

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