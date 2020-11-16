  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ETF流動性與買賣價差

股市 12:00 2020/11/16

分享：

「流動性一般投資者聽到但未必完了解的投資術語。實上，證券（如股票）流動性是可以量標，通常反映自屏幕上的on-screen trading volume）。不過ETF是例外，因為它與股票不同，擁有多層流動性，而二手市額只是其中一部分，或非最佳量度準則。

ETF的多層流動性可用冰作比喻首先ETF第一流動性（即「表面流動性）是在二級市場上易的ETF股票數量，僅屬ETF體流動性中的冰山一角。ETF二層流動性又稱「隱藏流動性，反映家的庫存，以及過場外交易平台和股票借貸可獲得的ETF單位至於三層的流動性 — 「潛在流動性是源家的申購及贖回機制ETF整體流動性中佔比大的部分。由於莊可創新的ETF單位因此「潛在流動性」可令ETF流動性標的證券流動性掛抅。

是買賣價差

在量度ETF的流動性時，投資者或會參考不同的指標。事實上投資者要估ETF的流動性，只需透個別ETF單位數量的所需成本。流動性的相關成本主要買賣價差來量買方願意支付的最高價格與賣方願意出售證券最低價格之間的差額。此價差屬於交易成本一部分交易成本還包括經紀佣金），交易成本持有成本（包括追蹤誤差和稅收）的總和，ETF「投資總成本Total Cost of Ownership簡稱TCO）。

為幫助投資者進一步降低ETF的交易成本，香港交易所早前就香港上市ETF推出了多項流動性優化，包括在202061日推出新的ETF價位表。措施推出月已取得令人鼓舞的，為投資者節省超過5交易成本*

價位表？

價位表載列證券市價處於不同價格範圍的最低價格變化幅度（即最低上落價位）。新推出的ETF價位表優化了流動性，例如一隻市價為15的交易所買賣產品（ETP），在新的價位表中屬於1020元的價格範圍，新的最低上落價位是0.010，與舊的最低上落價位0.020比較，降幅達50%

香港交易所推出新的ETF價位表前，分在香港上市交易量較活躍的ETF的買價差最低上落價位限制，意味著這些ETF以等於或接近其最小可實現價差的價格進行交易。讓投者可用窄的買賣價差受價位限制的ETF降低最低上落價位是其一個可行的方法。

收窄買賣價差　提升投資靈

香港交易所推出了新ETF價位表優化最低上落價位香港交易所上市的ETF的買賣價差中值出現以下善（截至2020930）：

  • 買賣盤紀錄顯示，ETF交易的價差且深度增加超過65%在香港上市ETF的價差縮小了至少10%；

  • 不同流動性層級的ETF均錄得價差收窄：交易最活躍的ETF（平均每日成交額超過1億港元）的價差平均縮小53%，而成交量較少的ETF（平均每日成交額為100萬港元或以下）的價差平均縮小了19%；

  • 流動性ETF的買賣價差收窄幅度更為明顯，其中以香港股票ETF和價格較低的美元櫃ETF尤為突出，兩者的買價差分收窄42%27%

ETF價位表除了有助收窄買賣價差，亦可從多方面惠及投資者：如價區間收窄後可讓投資者更靈活地調整投略，應對不同的市場變化，或價格更迅速地上的當前市場況。當在上市ETF流動性增強，或會吸引更多發行商在港推出產品，或可使投資者夠以較低的交易成本，在香港買賣更多元化ETF

買賣價差ETF資成本的重要組成部分，但投資者應注意，ETF的實資成本不止於此。在ETF時，投資者應同時考慮資總成本（TCO中的交易成本持有成本兩個部分後者包括基金和投資者層面的稅）。有關TCOETF詳情，請香港交易所ETP網頁：www.hkex.com.hk/ETP

一般投資一樣ETF涉及投資風險，無法保證獲利。此外，ETF涉及的風險包括（但不限於）交易價格高於或低於資產淨值、交易對手風險（合成ETF）及追蹤誤差等。投資者在出任何投資決定之前，應了解相關風險。

 

*202061日至930日的總成交買賣價差變估算。

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

基金 投資產品 香港股票 ETF

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊因全民K歌涉黃被罰　全民K歌：已完成整改、違規處罰絕不手軟（第二版）

下一篇文章

【美股焦點】沃爾瑪出售日本超市西友85%股權　套現128億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】港府限食肆每枱4人、酒吧2人　研進一步規管staycation
【限聚令收緊】港府限食肆每枱4人、酒吧2人　研進一步規管staycation
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
【另類健康碼？】「安心出行」app今天推出　紀錄市民出行紀錄及警示風險
【另類健康碼？】「安心出行」app今天推出　紀錄市民出行紀錄及警示風險
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【新股IPO】京東健康接力上市　劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？
【新股IPO】京東健康接力上市　劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？