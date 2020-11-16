ETF流動性與買賣價差

「流動性 」 是 一般 投資者 經 常 聽到但未必完 全 了解的 投資術語。 事 實上，證券（ 如股 票） 的 流動性是可以量 化 的 指 標，通常 反映自 屏幕上的 成 交 額 （ on-screen trading volume ）。 不過 ， ETF 卻 是例外， 因為它 與股票不同， 擁有多層 流動性， 而二手市 場 成 交 額只是其中一部 分， 或非最佳量度準 則。

ETF 的多層 流動性 可用冰 山 作比喻 ： 首先 ， ETF 的 第一 層 流動性（ 即「表面 流動性 」 ）是在二級市場上 交 易的 ETF 股票數量， 僅屬 ETF 整 體流動性 中的 冰山一角。 ETF 的 第 二層 流動性 又稱「隱 藏流動性 」 ，反映 莊 家的庫存 量 ，以及 透 過場外交易平台和股票借貸可獲得的 ETF 單位 。 至於 第 三層的 流動性 — 「潛 在流動性 」 ， 是源 自 莊 家的 申購及 贖回 機制 ， 是 ETF 整體 流動性 中佔比 最 大的部分。由於莊 家 可創 造 新的 ETF 單位 ， 因此「潛 在流動性 」可令 ETF 的 流動性 與 其 標的 證券 的 流動性掛抅。

甚 麼 是買賣價差 ？

在量度 ETF 的流動性時 ，投資者 或會參 考不同的指標 。事實上 ， 投資者要估 算 ETF 的流動性， 只需透 過 評 估 買 賣 個別 ETF 單位數量的所需 成本。流動性 的相 關成本主要 以 買賣價差來量 度 ， 即 買方願意支付的最高價格與賣方願意出售證券 的 最低價格之間的差額 。此 價差 屬於 交易成本 一部分 （ 交易成本還包 括經紀佣金）， 而 交易成本 及 持有成本（包括追 蹤誤 差和稅收 等 ）的總和， 就 是 ETF 的 「投 資總成本 」 ， 即 Total Cost of Ownership （ 簡稱 TCO ）。

為幫助投資者進一步降低 ETF 的交易成本，香港交易所 早前就 香港上市 ETF 推出了多項流動性 優化 措 施 ，包括在 2020 年 6 月 1 日推出新的 ETF 價位表。措施 僅 推出 數 月已取得令人鼓舞的 成 績 ，為 投資者節省超過 5 億 港 元 的 交易成本 * 。

甚 麼 是 價位表？

價位表載列 了 證券市價處於不同價格範圍的最低價格變化幅度（即最低上落價位）。新推出的 ETF 價位表 優化 了流動性，例如一隻市價為 15 元 的交易所買賣產品（ ETP ），在新的價位表中屬於 10 元 至 20 元的 價格範圍，新的最低上落價位是 0.010 元 ，與舊的最低上落價位 0.020 元 比較，降幅達 50% 。

在 香港交易所推出新的 ETF 價位表 之 前， 部 分在香港上市 、 交易量較活躍的 ETF 的買 賣 價差 受 到 最低上落價位 的 限制，意味著 這些 ETF 以等於或接近其最小可實現價差的價格進行交易。 讓投 資 者可用 較 窄的買 賣價差 投 資 於 受價位限制的 ETF ， 降低 最低上落價位 是其 中 一個可行的方 法。

收窄 買賣價差 提升投資靈 活 性

自 香港交易所推出了新 的 ETF 價位表 以 優化最低上落價位 後 ， 在 香港交易所上市的 ETF 的買賣價差中值 出現 以下 改 善（ 數 據 截至 2020 年 9 月 30 日 ）：

買賣盤紀錄顯示， ETF 交易的 價差 獲 縮 窄 ， 而 且深度 增加 ， 有 超過 65 %在香港上市 ETF 的價差縮小了至少 10 %；

不同流動性層級的 ETF 均錄得價差收窄：交易最活躍的 ETF （平均每日成交額超過1億港元）的價差平均縮小 了 53 %，而成交量較少的 ETF （平均每日成交額為 100 萬港元或以下）的價差平均縮小了 19 %；

高 流動性 ETF 的買 賣價差收窄 幅度更為明 顯， 其中以 香港股票 ETF 和價 格較低的 美元櫃 枱 ETF 尤為突出， 兩者的買 賣 價差分 別 收窄 42% 及 27% 。

新 ETF 價位表除了 有助 收窄買賣價差， 亦可從多方面惠及 投資者： 例 如價 位 區間 收窄後 ， 可讓 投資者更靈活 地調整投 資 策 略， 應對 不同的市場變化，或 令 價格更迅速地 反 映 市 場 上的 新 消 息 及 當前市場 情 況。 當在 港 上市 ETF 的 流動性增強，或 會吸 引更多 發行商在港推出產 品， 繼 而 或可 使投資者 能 夠以較低的交易成本，在 香港買 賣更多 元化 的 ETF 。

儘 管 買賣價差 是 ETF 投 資成本的重要組成部分，但投資者應注意， ETF 的實 際 投 資成本 不止於此 。在 買 賣 ETF 時，投資者應 同時 考慮 投 資總成本（ TCO ） 中的 交易成本 及 持有成本 兩個部分 （ 後者包 括基金和投資者層面的稅 項 ）。有關 TCO 和 ETF 稅 項 的 詳情 ，請 瀏 覽 香港交易所 的 ETP 網頁： www.hkex.com.hk/ETP

與 一般 投資 產 品 一樣 ， ETF 涉及 投資 風險，無法保證獲利。此外， ETF 涉及的風險包括（但不限於）交易價格高於或低於資產淨值、交易對手風險（合成 ETF ）及追蹤誤差等。投資者在 作 出任何投資決定之前，應 先 了解 相關 風險。

* 按 2020 年 6 月 1 日至 9 月 30 日的總 成交 額 及 買賣價差變 幅 估算。