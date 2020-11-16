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【港股市況】恒生指數高開205點後升幅收窄　阿里巴巴挫逾3%（不斷更新）

股市 11:42 2020/11/16

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五上揚，道指升399點。恒生指數今早承接高開，恒指開報26362點，升205點。藍籌新貴美團 （03690） 升近半成；安踏 （02020） 升逾6%；百威亞太 （01876） 升逾8%。

焦點新聞︰

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【恒指季檢】美團安踏百威入藍籌　恒指有得升？

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即市走勢︰

【11：41】恒指中午收市前升約135點，報26292點。

【11：32】內地股市半日向上，上證升近1%；深證升0.5%；創業板指升0.4%

【11：25】贛鋒 （01772） 升逾4%，破頂高見62.3元。

【11：23】瑞斯康集團 （01679） 跌幅擴至76%，低見0.36元。

【11：18】華晨中國 （01114） 跌3.4%，低見7元。華晨中國汽車公布，獲控股股東華晨汽車集團告知，華晨集團於近日收到瀋陽市中級人民法院書面通知。根據該通知，格致汽車科技向法院申請對華晨集團進行重整。

【11：01】中移動 （00941） 跌幅擴至半成，低見47.4元；中電信 （00728） 續跌4%，低見2.39元。

【10：54】黃金相關股受惠金價上升，紫金 （02899） 升9%，破頂高見7.2元；中國黃金 （02099） 升4%；招金 （01818） 升3%；山東黃金 （01787） 升1.7%。

【10：48】港股升近150點，恒生指數報26306點。

【10：38】滙豐 （00005） 升幅擴大至4.6%，高見39元。

【10：29】螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴美國遇訴訟，阿里巴巴跌逾3%，低見245元。

【10：25】港股最新升約68點，報26225點。

【10：18】國壽 （02628） 升1.5%；平保 （02318） 、財險 （02328） 升0.9%；太保 （02601） 升1.9%。中國銀保監發布通知，取消保險資金財務性股權投資的行業限制，通過「負面清單＋正面引導」機制，提升保險資金服務實體經濟能力。

【10：11】神州租車 （00699） 股價升一成，高見3.84元。集團獲南韓基金公司MBK Partners提出私有化要約，要約價為每股4元，較前收市價溢價約17.99%。

【私有化】神州租車颷逾一成　獲南韓基金MBK Partners溢價私有化

【10：06】東風 （00489） 升近6%。東風第三季度歸屬母公司淨利潤約41.83億元人民幣，按年增長約22%。

【異動股】東風集團第三季淨利潤按年升22%　股價漲逾6%

【10：05】SOHO中國 （00410） 跌4%，低見2.3元。上周五有市場消息指，SOHO中國正與高瓴進行初步談判，進行私有化計劃，隨後高瓴發電郵表示，無意將SOHO中國私有化。

【10：01】瑞聲 （02018） 跌逾3%，銀河聯昌將瑞聲目標價下調至59.25元；大和將瑞聲目標價下調至47元。

【09：59】瑞斯康集團 （01679） 瀉逾6成，低見0.48元，成交1869萬元。

【09：57】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升3%，高見61.35元；金沙 （01928） 升2.7%，高見34.8元。

【09：55】敏華 （01999） 績後升逾9%，破頂高見15.28元。敏華半年盈利7.49億元，按年增6.2%，派中期股息0.1元。

【敏華業績】敏華半年多賺6%　增派息43%至0.1元

【09：51】人行進行8000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。今日MLF操作為一年期，利率為2.95%。

建行 （00939） 跌0.5%；工行 （01398） 升0.4%；中行 （03988） 升1.1%；農行 （01288） 暫無升跌。

【09：46】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，低見245元；騰訊 （00700） 跌2.2%，低見585.5元；美團 （03690） 升幅收窄至1.7%；小米 （01810） 升1.2%；京東 （09618） 升0.1%。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法

【騰訊股價】騰訊因全民K歌涉黃被罰、責令全面整改

【新股IPO】京東健康周一啟動上市路演料集資230億元　京東開市升

【09：44】滙豐 （00005） 升幅擴大至3.2%，高見38.75元。另一金融股渣打 （02888） 升3.6%，高見43.35元。

【09：42】港股早段升幅略為收窄至約155點，報26312點。

【09：40】比亞迪 （01211） 跌逾6%，低見170.1元；恒大汽車 （00708） 跌2.1%，低見23.5元。沽空機構香櫞研究（Citron Research）上周發表報告，認為在美上市的蔚來汽車（美︰NIO）當前股價過高。

【美股焦點】蔚來遭沽空機構唱淡　稱其合理股價僅25美元　較現價近腰斬　

【09：37】中移動 （00941） 跌3.3%；中電信 （00728） 跌2.4%。聯通 （00762） 則反彈靠穩升0.2%。美國總統特朗普上周簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 、中電信等合共31間中資公司。

【美國制裁】中移動、聯通、中交建、中車齊開腔：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）

【09：34】藥明生物 （02963） 1拆3，股價升逾2%，報83.5元，成交3.9億元。

【09：32】科指換碼，明源雲 （00909） 和祖龍娛樂 （09990） 被納入，恒騰網絡 （00136） 和網龍 （00777） 則被剔出，明源雲升逾6%；祖龍娛樂升7%，至於恒騰及網龍，分別跌逾3%及升0.2%。

【恒指季檢】國指9家股份換馬　網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」

【09：28】擬發A股科創板上市的百濟神州 （06160） ，股價高開3.1%。

【09：27】高銀金融 （00530） 跌2.5%。高銀金融公布，配售新股集資終止，將考慮進行進一步集資活動。

【高銀財困】高銀金融終止配售協議　仍考慮進一步集資

【09：25】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升2%；港交所 （00388） 升近1%；友邦 （01299） 升1.9%；中移動 （00941） 續跌2.6%；騰訊 （0070） 跌0.3%。

【09：20】恒指開報26362點，升205點。藍籌新貴美團 （03690） 升近半成；安踏 （02020） 升逾6%；百威亞太 （01876） 升逾8%。

【09：13】即月期指開報26412點，升235點或0.9%。

【08：48】恒指黑期升約263點，報26424點；道指期貨升202點，報29450點。

【08：40】百濟神州  （06160）  建議發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市，預計將於2021年上半年完成。

百濟神州擬發行A股科創板上市　預計明年上半年完成

【08：20】上坤地產  （06900） 2.28定價，香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%人人有份。

【新股IPO】上坤地產6900認購不足　一手中籤率100%人人有份（附分配結果）

【08：10】金科智慧服務  （09666） 以44.7元中間範圍定價，超額認購10.17倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】金科智慧服務9666超購10倍　一手中籤率50%（附分配結果）

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.04元，升0.79元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報592.81，跌9.19元或或1.5%。

【07：30】美股上周五上揚，PPI數據、美企業績勝預期，道指收市漲399點，報29479點；標指收報3585點，升48點或1.36%；納指收報11,829點，升119點或1.02%。

港股ADR收報26183點，升26點或0.1%。恒指夜期收報26288點，升111點，高水131點。

道指上周五升399點港股ADR升26點　紐約期油跌2.4%

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責任編輯︰梁浩碩

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