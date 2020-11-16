【港股市況】恒指黑期升約263點　道指期貨升202點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上揚，道指升399點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約26點，恒指料開報26183點。滙豐 （00005） ADR折合報38.04元，升0.79元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報592.81，跌9.19元或或1.5%。

焦點新聞︰

【恒指季檢】美團安踏百威入藍籌 恒指有得升？

即市走勢︰

【08：48】恒指黑期升約263點，報26424點；道指期貨升202點，報29450點。

【08：40】百濟神州 （06160） 建議發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市，預計將於2021年上半年完成。

百濟神州擬發行A股科創板上市 預計明年上半年完成

【08：20】上坤地產 （06900） 2.28定價，香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%人人有份。

【新股IPO】上坤地產6900認購不足 一手中籤率100%人人有份（附分配結果）

【08：10】金科智慧服務 （09666） 以44.7元中間範圍定價，超額認購10.17倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】金科智慧服務9666超購10倍 一手中籤率50%（附分配結果）

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.04元，升0.79元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報592.81，跌9.19元或或1.5%。

【07：30】美股上周五上揚，PPI數據、美企業績勝預期，道指收市漲399點，報29479點；標指收報3585點，升48點或1.36%；納指收報11,829點，升119點或1.02%。

港股ADR收報26183點，升26點或0.1%。恒指夜期收報26288點，升111點，高水131點。

道指上周五升399點港股ADR升26點 紐約期油跌2.4%

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責任編輯︰梁浩碩