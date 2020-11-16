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百濟神州擬發行A股科創板上市　預計明年上半年完成

股市 08:37 2020/11/16

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百濟神州擬發行A股科創板上市　預計明年上半年完成

百濟神州 （06160） 建議發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。百濟神州公布，董事會批准可能發行人民幣股份並於科創板上市的初步建議，預計將於2021年上半年完成，取決並受限於除其他事項外，市場狀況、董事會進一步批准、股東於公司股東大會的批准及取得必要的監管批准。

人民幣股份將為與在香港上市的公司現有的普通股股份享有同等權益的普通股，每股面值相同（每股0.0001美元），以及享有同等投票權、股息及資產回報權。

百濟神州表示，將予發行的人民幣股份不得超過緊接該等發行前公司已發行股份總數及本次建議發行人民幣股份項下擬發行及配發的人民幣股份數目之和的10%。根據中國適用法律法規，可授出涉及不超過初始發行人民幣股份15%的有關數目人民幣股份的超額配股權。相關人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉換現有股份及美國存託股份。

百濟神州第三季淨虧損擴大至4.3億美元　收入升逾8成

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 科創板 A股 百濟神州（06160）

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