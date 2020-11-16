【疫情焦點】全球累計逾5483萬確診　美國累計1136萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月17日早上8時15分，全球累計54,838,685宗新冠肺炎確診病例，較上日增加248,992宗。累計1,324,577死亡個案，較上日增加2,390宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|127,745
|11,363,408
|251,826
|意大利
|0
|1,178,529
|45,229
|西班牙
|0
|1,492,608
|40,769
|法國
|27,228
|1,981,827
|44,548
|德國
|3,213
|802,946
|12,692
|中國
|0
|86,338
|4,634
|香港
|0
|5,459
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩