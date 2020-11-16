▲ 【疫情焦點】全球累計逾5483萬確診 美國累計1136萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月17日早上8時15分，全球累計54,838,685宗新冠肺炎確診病例，較上日增加248,992宗。累計1,324,577死亡個案，較上日增加2,390宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 127,745 11,363,408 251,826 意大利 0 1,178,529 45,229 西班牙 0 1,492,608 40,769 法國 27,228 1,981,827 44,548 德國 3,213 802,946 12,692 中國 0 86,338 4,634 香港 0 5,459 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩