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【疫情焦點】全球累計逾5483萬確診　美國累計1136萬

股市 08:25 2020/11/16

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【疫情焦點】全球累計逾5483萬確診　美國累計1136萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月17日早上8時15分，全球累計54,838,685宗新冠肺炎確診病例，較上日增加248,992宗。累計1,324,577死亡個案，較上日增加2,390宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 127,745 11,363,408 251,826
意大利 0 1,178,529 45,229
西班牙 0 1,492,608 40,769
法國 27,228 1,981,827 44,548
德國 3,213 802,946 12,692
中國 0 86,338 4,634
香港 0 5,459 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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