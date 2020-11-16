▲ 【新股IPO】金科智慧服務9666超購10倍 一手中籤率50%（附分配結果）

金科智慧服務 （09666） 公布招股結果，金科智慧服務每股以44.7元中間範圍定價，集資淨額57.38億元，金科智慧服務一手中籤率50%，抽5手（500手）穩中一手。【分配結果】

金科智慧配發結果及招股詳情

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金科智慧服務香港公開發售部分共錄得7.2萬人認購，超額認購10.17倍；國際發售部分超額認購3.9倍。

金科智慧服務去年收入23.3億元人民幣，按年增53%，全年賺4.5億元人民幣，增1.2倍。

集團集資所得約60%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；約10%將用於升級數碼化及智能管理系統；約20%將用於進一步發展增值服務；約10%將用作一般業務運營及營運資金。

金科智慧服務將於11月17日主板上市。

【新股IPO】金科智慧服務9666今起招股 一手入場費4808元

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責任編輯︰梁浩碩