▲ 道指上周五升399點港股ADR升26點 紐約期油跌2.4%

道指上周五升399點

美股上周五上揚，PPI數據、美企業績勝預期，道指收市漲399點，報29479點；標指收報3585點，升48點或1.36%；納指收報11,829點，升119點或1.02%。

港股ADR升26點

港股ADR收報26183點，升26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報38.04元，升0.79元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報592.81，跌9.19元或或1.5%。恒指夜期收報26288點，升111點，高水131點。

紐約期油跌2.4%

油價回落，市場憂慮新冠肺炎疫情影響原油需求，加上有報道指利比亞石油日產量較月初增加兩成，紐約期油收報40.13美元，跌0.99美元或2.4%；布蘭特期油收報42.78美元，跌0.75美元或1.7%。

美滙指數跌0.1%

美滙指數下跌，最新報92.67，跌0.1%。歐元兌美元報1.1846；美元兌日圓報104.68。

美國10年期債息報0.9厘。

紐約期金升0.7%

美元下跌，紐約期金收報1886.2美元，升12.9美元或0.7%。現貨金於1890美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩