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[大行點睇]摩通發表亞太區可持續發展報告 推薦13隻首選股份

股樓投資 12:55 2020/11/16

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企業除了盈利能力，其可持續發展策略亦漸受市場重視。摩通日前發表了亞太區環境，社會和企業管治 (ESG)投資主題報告，指出投資亞洲的資金過去一年重視這題材，積極流入由聯合國可持續發展目標(SDG)所推介的板塊，並同時流出備受爭議的板塊。摩通同時推薦13隻亞太區內首選股份，當中7隻在本港上市。

【美股消息】上季iPad出貨量增近五成 蘋果成第二大個人電腦供應商  詳情請看[下一頁]

【瑞聲科技2018】瑞聲上季按年少賺38% 光學業務收入大升五成   詳情請看[下一頁]

摩通7大首選港股一覽

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摩通另外6隻首選亞太區股份，包括台灣上市的台積電、大哥大及長榮海運，印尼上市的印尼人民銀行，南韓上市的愛茉莉太平洋和泰國上市的皇象水泥。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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