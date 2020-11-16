【新股IPO】藍月亮闖關成功 擬集資最多78億

內地洗衣液品牌藍月亮已通過上市聆訊，並將啟動上市前預路演，消息指公司目標集資最多10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

是次集資所得有部分會用於擴充產能及購買設備，其餘用於提高品牌知名度、投資併購、增強銷售網絡、研發及營運資金等。

據初步招股文件顯示，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

成立於1992年的藍月亮, 目前主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑, 在廣州、天津、昆山及重慶設有四個生產基地。以零售額計，截止2019年底公司在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

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記者：張以正