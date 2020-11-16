  • 23°C
香港時間 : 20201116日 (一) 04:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】藍月亮闖關成功 擬集資最多78億

股樓投資 04:16 2020/11/16

分享：

內地洗衣液品牌藍月亮已通過上市聆訊，並將啟動上市前預路演，消息指公司目標集資最多10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

是次集資所得有部分會用於擴充產能及購買設備，其餘用於提高品牌知名度、投資併購、增強銷售網絡、研發及營運資金等。

據初步招股文件顯示，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

成立於1992年的藍月亮, 目前主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑, 在廣州、天津、昆山及重慶設有四個生產基地。以零售額計，截止2019年底公司在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

香港股票

下一篇文章

【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【摩笛吹奏】舊經濟翻生　大摩即唱好呢隻藍籌　指股價仍處歷史低位值博率高
【摩笛吹奏】舊經濟翻生　大摩即唱好呢隻藍籌　指股價仍處歷史低位值博率高
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【摩笛吹奏】大摩料物管股陸續發盈喜　首選呢兩隻高質量物管
【摩笛吹奏】大摩料物管股陸續發盈喜　首選呢兩隻高質量物管
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成