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【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車

股樓投資 08:06 2020/11/16

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近月新盤群起出擊，部份二手放盤業主擴大議價空間，寧先行獲利離場。日前屯門天生樓錄得一宗減價51萬元的成交，業主「明賺暗蝕」離場，80後上車客以不足800萬購入3房單位。

【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛，詳情按【下一頁


利嘉閣地產首席聯席董事鄭偉延表示，該行新近促成屯門天生樓低層C室的二手成交，單位實用面積約575平方呎，三房套間隔，望開揚景觀。單位放盤約1.5個月，原叫價850萬元，經議價後減價51萬元或約6%，最終以799萬元成功沽出，折合實用面積呎價約13,896元。

【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主，詳情按【下一頁


鄭偉延指，原業主見買家為80後上車客，所以願意減價成交。 據悉，原業主於2017年10月以約786.2萬元購入上述單位，持貨3年，現轉手帳面獲利約12.8萬元，物業升值約2%。若扣除印花稅、代理佣金等雜費，估計上述業主「明賺暗蝕」，實際蝕近20萬元。

世界早年推出「新世代首次置業計劃」，推出天生樓15伙作試點


鄭偉延續稱，屋苑現時有約3個單位放售，叫價由760萬元起。位於屯門鄉事會路88號的天生樓，為單幢式住宅大廈，發展商為新世界（00017）。新世界早年推出「新世代首次置業計劃」，推出天生樓15伙作試點，提供優惠讓25至35歲未曾置業的港人以7.5%的首期上車，首期低至44萬元，開售前收逾1,200個申請，超額近80倍。上述15伙於2017年12月開售，開售半小時已沽清。

【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 發展商 屯門 新世界

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