【快速支付】轉數快12月起支援身份證綁定功能　金管局：將推發薪及收取政府款項服務

▲ 轉數快12月支援身份證號碼綁定功能，金管局指將會推出收款薪金等服務。（資料圖片）

支援跨行即時轉帳的「轉數快」（FPS）推出2年以來，用量持續增加，隨着系統將在12月初完成系統提升，屆時將會支援身份證號碼綁定功能。金管局回覆本網查詢時透露，計劃之後推出以身份證號碼綁定銀行戶口用作發薪及發放政府款項等服務。換言之，未來市民如想更改出糧戶口，亦無需向相關機構額外提出更改。

據悉，暫時僅個別銀行如信銀國際，已通知客戶12月將會提供上述的新功能。有業界人士指，銀行提升系統需時，預計未必可以同時在12月支援新功能。

金管局：身份證綁定功能不會用於P2P轉帳用途

今年政府派息1萬元時，正因轉數快未支援身份證綁定功能而未能用作發放款項，但事隔數月將有進展。金管局發言人表示，計劃12月完成提升系統功能，以支援身份證號碼作為轉數快識別碼，現正與銀行討論相關的細節，預期零售銀行都會支持相關的登記收款功能。

由於身份證號碼屬敏感個人資料，新功能不會用於個人對個人（P2P）轉帳，只會供已掌握收款人身份證號碼的機構、企業及政府發放款項之用，戶口持有人的身份證號碼並非由銀行提供。市民可因應需要綁定銀行戶口，事前亦須經市民同意方可利用此服務發放款項。

金管局：將與業界探討轉數快其他新功能

金管局亦研究提供更多服務。發言人續指，一些海外地區如新加坡、馬來西亞及泰國等地，均已推出讓市民以身份證號碼，綁定銀行戶口收取薪酬及政府款項等服務，提高了發放款項的效率及便利市民收款。

因此，金管局研究後亦計劃推出有關服務，目的是提供更方便市民、企業及政府使用的金融基建服務，並藉此進一步推動香港電子支付的發展。另外，亦會與業界進一步探討其他轉數快的新功能。

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