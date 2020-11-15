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【美國大選】特朗普首度「認輸」　股市最大不明朗因素已消除？

股市 22:34 2020/11/15

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美國總統大選結果基本明確，惟特朗普一直拒絕承認落敗。

美國總統大選結果基本上已明確，各國元首亦先後祝賀拜登當選。惟現任總統特朗普一直不願承認落敗，更擬訴諸法律。惟特朗普最近於社交媒體的發文中「間接承認」落敗。他在Twitter上發文稱︰「他（拜登）贏出是因為選舉被人操縱。」多家外媒亦報道了特朗普「承認」落敗的消息，投資界亦關注最新政治形勢對股市的影響。

市場此前普遍認為，美國大選結果若出現持續不斷的爭議，將會是最大的不利因素。因為當前美國經濟復甦面臨降速，新一輪紓困方案的談判僵持。若大選結果出現較大爭議，會阻礙財政政策推出的進展，繼而拖累經濟復甦步伐。聯儲局主席鮑威爾亦一再明示暗示美國要更多財政策激政策。

對於股市而言，若特朗普願意承認落敗，則意味後市最大的不明朗因素消除，短期內料利好股市表現。但觀乎特朗普的言論，他始終不願直接承認落敗，明顯心有不甘。再者，拜登要到明年1月才上台，意味目前特朗普仍然擁有總統權力，不排除他會阻撓新一輪紓困法案的進程。

拜登成功繼任的話，最有可能受惠的板塊為新能源相關行業及大麻股，但此類股份此前已經歷一輪炒作，即使再次落鑊升幅也未必能像此前一樣強勢。另外，雖然市場預期拜登未必會在短期內推動其加稅計劃，但料相關計劃將會對企業盈利能力構一定影響，不於股市。

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編輯︰侯景成

財政政策 經濟 鮑威爾 拜登 特朗普 美國 總統大選

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