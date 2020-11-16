【中國債務危機】內地企業頻爆雷　永城煤電、紫光、華晨傳財困　人幣升值緩減企業壓力？

▲ 近期多家中國企業出現債務問題，當中不乏大型國企。

繼恒大 （03333） 早前傳出面臨資金問題後，內地企業債務危機接二連三。除了民營企業以外，大型國企亦傳出債務違約，令外界關注中國債務問題會否繼續惡化，掀起連鎖效應。近期有指涉及債務問題的包括河南省的大型國有煤企永城煤電控股集團、半導體企業紫光集團、華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車。

「AAA」評級永城煤電突然違約

永城煤電控股集團發行的10億元人民幣270天期的超短融「20永煤SCP003」，原應周二（10日）兌付本息，但因公司流動資金緊張，未能按期足額償付本息，在亳無預兆下突然違約。

在違約之前，中誠信國際對永城煤電的信用評級為「AAA」級，其後隨即被下調至「BB」級，永城煤電更於此前成功發行新債，因而更令市場感到錯愕。

寶馬在華合作夥伴華晨汽車遭入稟重整

華晨中國 （01114） 母企華晨汽車集團控股近日屢傳出債務告急。華晨中國最新證實，獲集團告知，收到瀋陽市中級人民法院的書面通知。格致汽車科技向法院申請對華晨集團進行重整，但有關重整申請是否被法院受理，及華晨是否進入重整程序尚存在不確定性。華晨中國表示，將持續密切關注上述事件進展，及時披露信息。

【華晨股價】華晨集團10億人幣債違約 屬遼寧省企業 此前遭下調信用評級 江蘇信託資金「被套牢」

深入了解華晨債務危機始未，請看【下一頁】

此前華晨汽車多隻信用債債價暴跌，更引起外界關注。華晨汽車為遼寧省政府旗下企業，據9月底通告，重組後華晨汽車不再持有華晨中國股份，持有的30.43%股份轉讓至遼寧鑫瑞，但華晨汽車仍為法律上及實益擁有人，華晨汽車及遼寧鑫瑞均為遼寧省政府全資實益擁有。

紫光集團巨債纏身

內地半導體企業紫光集團上周債券價格突然暴跌。紫光集團近期有多隻債券面臨到期或回購，但上月紫光選擇不贖回其中一隻境內永續債，且最近又傳出正尋求對境內信託融資展期，今市場對其失去信心。

據報外電引述消息指，北京銀行考慮為紫光集團提供融資支持，以幫助紫光集團緩解債務償還的問題。內地半導體行業近年獲國家積極支持，紫光亦被視作內地實現「中國芯」的關鍵企業，如今卻面臨債務問題。

數月前擁有先進光刻機的武漢弘芯也被指財困，其半導體製造項目傳已爛尾，種種情況難免令市場有負面看法。

人民幣升值有望緩解壓力？

事實上，內地企業發債時除了選擇發行人民幣債外，也有相當一部分會發行美元債。國企美元債在債券市場中乃是相當常見的產品，因此去年貿易戰期間，市場一直估計人民幣貶值幅度有限，因為不少企業美元債沉重，若人民幣大幅貶值恐會增加償付壓力。

以恒大為列，其於上月23日已贖回的債本金總額為15.65億美元（121億港元）境外優先債。

年初今人民幣已大幅升值，當前離岸人民幣兌美元已升至6.5939，由3月時的7.15水平累升約7.7%。若是以美元計價的債券，滙率的變幅可能已相當於一年的息率。因此人民升值料有助於緩解企業的償付壓力。

高盛︰政府政策改變

高盛研究報告指出，中國在岸債今年來平均每用有兩宗違約事件，少過2018及2019年時平均每月3至4宗。但不同的是，今年較多的約來自大型企業，意味着「大到不能倒」不再是企債市場的金科玉律。與此同時，近期較多違約時間來自國企，或意味着國家對於國營企業的支持或有所降低。對於政策的改變，高盛持較正面的看法。

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