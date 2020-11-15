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【貿易協議】全球最大貿易協定RCEP簽署　成員國佔全球GDP、人口、貿易總額約三分之一

股市 22:03 2020/11/15

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全球最大貿易協定RCEP正式簽署。

中國第一份多邊自由貿易協議，也是全球最大的貿易協定正式簽署。中國、韓國、日本、新西蘭、澳洲和東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱：東盟）10國、澳洲等15國今天（15日）舉行視頻高峰會正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。有趣的是全球最大經濟體美國即不是RCEP，《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的成員國，也不是RCEP的一員。這份協議到底是什麼？有多重要？

成員有哪些？

東盟成員國有新加坡、馬來西亞、泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、緬甸、菲律賓和越南。另有韓國、日本、澳大利亞、新西蘭。

什麼是RCEP？為什麼重要？

就國內生產總值（GDP）而言，《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱：RCEP）是世上最大的貿易協定。橫跨自貿區橫跨15個國家21億人口，經濟規模達超過26萬億美元，佔全球GDP約30%，貿易額也佔全球約28%。

RCEP涵蓋議題包括貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、知識產權、競爭與爭端解決等。其目的是降低關稅，成員國間相互開放市場，用促進投資的方式來幫助新興經濟體趕上全球其他地區。

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