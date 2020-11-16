【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸

美國總統特朗普首次表示拜登勝出美國大選，但指拜登勝出美國大選全因選舉被操縱。特朗普當地時間周日早上於Twitter發出帖文，稱沒有人獲准入內觀看及監視點票，又質疑電子投票系統的公司Dominion為一間被極端左翼控制的企業，並再次斥責保持沉默的假傳媒。特朗普在不足兩小時後再度發文否認自己認輸。

有關帖文再次被Twitter標示，對選舉舞弊的指控存在爭議。

He won because the election was rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed， vote tabulated by a radical left privately owned company， Dominion， with a bad reputation & bum equipment that couldn't even qualify for Texas （which I won by a lot！）， the Fake & Silent Media， & more！"

特朗普數分鐘後再發出另一條帖文，再次指責郵寄投票為一場鬧劇，

選舉夜所有機器故障，全屬他們企圖偷走選票的行動，但他們最終非常成功，卻沒有被捕。 All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty， however， without getting caught. Mail-in elections are a sick joke！

特朗普近期多條與選舉相關的帖文，包括批評佐治亞州重新點票的程序浪費時間，以及指是次美國大選出現違憲的選民欺詐行為，均遭Twitter標記帖文。

特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文 【下一頁】

特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）【下一頁】

責任編輯：嚴智勇