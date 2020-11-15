  • 23°C
香港時間 : 20201115日 (日) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普認輸？ 首稱拜登勝出大選！

環球政治 21:38 2020/11/15

分享：

美國總統特朗普首次表示拜登勝出美國大選，但指拜登勝出美國大選全因選舉被操縱。特朗普當地時間周日早上於Twitter發出帖文，稱沒有人獲准入內觀看及監視點票，又質疑電子投票系統的公司Dominion為一間被極端左翼控制的企業，並再次斥責保持沉默的假傳媒。

有關帖文再次被Twitter標示，對選舉舞弊的指控存在爭議。

He won because the election was rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed， vote tabulated by a radical left privately owned company， Dominion， with a bad reputation & bum equipment that couldn't even qualify for Texas （which I won by a lot！）， the Fake & Silent Media， & more！"

特朗普數分鐘後再發出另一條帖文，再次指責郵寄投票為一場鬧劇，

選舉夜所有機器故障，全屬他們企圖偷走選票的行動，但他們最終非常成功，卻沒有被捕。

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty， however， without getting caught. Mail-in elections are a sick joke！

特朗普近期多條與選舉相關的帖文，包括批評佐治亞州重新點票的程序浪費時間，以及指是次美國大選出現違憲的選民欺詐行為，均遭Twitter標記帖文。

特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文 【下一頁】

特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）【下一頁】

特朗普支持者上街示威

責任編輯：嚴智勇

選舉 總統大選 拜登 特朗普 美國

上一篇文章

【美國大選結果】特朗普首稱拜登勝出 再批選舉現違憲欺詐（不斷更新）

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【美國大選結果】特朗普首稱拜登勝出 再批選舉現違憲欺詐（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普首稱拜登勝出 再批選舉現違憲欺詐（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間21:00）