【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴

（1）美股上周五反彈，阿里巴巴（BABA、09988）美股卻仍逆市跌，反映市場對阿里巴巴看法仍傾審慎。投資界普遍以阿里巴巴美股ADS托管行花旗在香港的持倉，以觀望外資大戶動態，翻查數據，外資大戶存託在港的阿里巴巴股份，在螞蟻集團上市觸礁後即大手減持。花旗在港股的阿里巴巴持倉減至28.11億股或12.99%。

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阿里巴巴一周跌幅破紀錄 神秘大戶已啟動沽貨？

（2）阿里巴巴股價弱勢之際，創辦人馬雲好友錢峰雷據報周末期間於灣仔港灣道會展皇朝會被斬。2014年阿里巴巴在美國上市時，錢峰雷已有出席阿里巴巴在紐交所的上市儀式，從流傳的圖片，錢峰雷當時身穿印有淘公仔的T恤，與馬雲合照。

【馬雲好友】皇朝會遇襲富豪「錢多多」錢峰雷 原來與馬雲甚有淵源

（3）阿里巴巴同系螞蟻集團上市觸礁，新股焦點落在京東 （09618） 分拆的京東健康身上。京東主席兼首席執行官劉強東目前身兼京東健康董事長，惟上市公司市值水漲船高同時，惟劉強東及妻子章澤天（因其清純形象被網民稱為「奶茶妹妹」）豪宅投資曾經失利，損手逾千萬元。

【新股IPO】京東健康接力上市 劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？

（4）恒指進一步大改革，成分股將由50隻增加至52隻，為2012年以來恒指首度擴大成分股數目。投資界認為，愈來愈多新經濟及增長股得以加入恒指，港股估值有望受惠。

【恒指季檢】美團安踏百威入藍籌 恒指有得升？

（5）藍籌股大變天！恒指公司上周五收市後公布季檢結果，焦點科技公司美團 （03690） 終於成功「染藍」，另外百威 （01876） 和安踏 （02020） 亦將成藍籌新貴；至於老牌藍籌股太古 （00019） 則將遭剔出，告別藍籌地位。

【恒指季檢】藍籌增至52隻！美團終染藍 百威安踏亦成新貴

（6）美國總統特朗普上周簽署行政命令，禁止美國國民或企業投資31間被指與軍方有聯繫的中國公司，究竟上述企業中，有多少間在香港上市呢？

特朗普禁美方投資31間中企 幾多本港上市公司受累？

（7）在美上市的蔚來汽車（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）等電動車新勢力近來爆升，不過沽空機構香櫞研究（Citron Research）上周卻發表報告，認為蔚來當前股價過高，合理股價應為25美元。且看消息困擾下，同擁電動車概念、在香港上市的比亞迪 （01211） 會否受累。

【美股焦點】蔚來遭沽空機構唱淡 稱其合理值值僅25美元 較現價近腰斬

（8）香港政府今天（16日）推出「安心出行」手機應用程式，紀錄市民出行紀錄。

【另類健康碼？】「安心出行」app明天推出 紀錄市民出行紀錄及警示風險

（9）中移動 （00941） 首席專家、6G總監劉光毅形容，6G技術能夠透過可穿戴設備實現人、機、物間的體驗交互，感官的感受信息將實現網絡通感互聯，還可以做到超能交通等。

【6G】中移動：預計2030年6G大規模商用 十年後是「人體數字化」的世界？

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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記者：莫亦熙