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啟明醫療核心產品VenusA-Plus獲國家藥監局批准上市　臨床測試結果良好

新經濟追蹤 20:45 2020/11/15

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啟明醫療核心產品獲批上市。

啟明醫療 （02500） 公布，其自主研發的核心產品VenusA-Plus經導管人工主動脈瓣膜置換系統，已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市。啓明醫療稱，VenusA-Plus的臨床結果顯示，其複合終點事件發生率低於預先設定的目標界值，顯示出此產品良好的安全性、有效性和操控性。

啟明醫療表示，VenusA-Plus的上市將縮短臨床醫生的學習曲線，加快經導管主動脈瓣置換術（TAVR）在中國的發展普及。相比歐美患者，中國主動脈瓣膜狹窄患者的二葉瓣畸形比例很高，這類患者通常表現出鈣化重、不對稱、角度大且合併升主動脈疾病等特點，手術難度很大。

VenusA-Plus在保留VenusA-Valve人工瓣膜系統強徑向支撐力優勢的基礎上，增加了可回收、可重新定位的功能，能有效降低手術難度，提升手術成功率和安全性。

相關文章︰【生物科技股】啟明醫療、信達生物漲1成 沛嘉、康方創新高

相關文章︰【新股IPO】啟明醫療首掛急漲2成 預期兩款新產品明年獲批上市

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編輯︰侯景成

 

香港股票 啟明醫療－B（02500） 手術

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