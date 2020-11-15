【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客

▲ 北角匯將於11月20日至2021年1月3日舉辦一周年感謝祭，聯同場內過百家商戶推出3重購物賞，逾千件貨品低至1折。（北角匯提供圖片）

北角匯開幕一周年，加上即將到來的聖誕購物潮，商場將於11月20日至2021年1月3日舉辦一周年感謝祭，聯同場內過百家商戶推出3重購物賞及會員尊享4大優惠，逾千件貨品低至1折，故商場預料生意升勢將持續至聖誕及新年檔期。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，以過去一星期為例，《貓．美術館 – CAT ART世界名畫展》及《紫 ‧ 在北角匯》花海祭活動，吸引大批市民到場，商場人流、車流對比上月同期分別錄得25%的增幅，帶動生意額上升近20%。聖誕及新年將至、場內全新戲院的開幕、一周年感謝祭等帶動下，相信將進一步刺激市民到場消費意欲，今年可創全新高位。

而3重購物賞優惠涵蓋美容彩妝、珠寶服飾、生活精品到餐飲美食：

第一重

逾千件貨品低至1折，包括低至1折購買The Tokyo Trend DIY手繪日本招財貓或Colour@Life Qualy趣緻小鳥便條夾等。

第二重

配合上述人氣活動，分別為「貓貓主題」及「花花主題」商品推出折扣及贈品優惠：包括Briktetenia可愛貓掌棉花糖特飲(HK$38)、TAMAGO-EN玫瑰花朱古力凍飲(HK$33)。

第三重

為聖誕節推出更特惠的節日套裝及折扣套餐：包括Fresh聖誕倒數日曆美肌套驚喜套裝(HK$990)、BRUNO Compact Hot Plate聖誕限定禮品套裝(HK$1,296)。

The Point by SHKP會員更尊享以積分及指定消費金額，免費換領iPhone 12 (64GB)、Samsung Galaxy Watch3配Galaxy Buds Live、東方臻品18K鑲天然翡翠紫羅蘭聖誕鹿吊墜等逾500份禮品。

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責任編輯：朱悅瀅