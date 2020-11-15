  • 23°C
香港時間 : 20201115日 (日) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客

商業 20:08 2020/11/15

分享：

北角匯將於11月20日至2021年1月3日舉辦一周年感謝祭，聯同場內過百家商戶推出3重購物賞，逾千件貨品低至1折。（北角匯提供圖片）

北角匯開幕一周年，加上即將到來的聖誕購物潮，商場將於11月20日至2021年1月3日舉辦一周年感謝祭，聯同場內過百家商戶推出3重購物賞及會員尊享4大優惠，逾千件貨品低至1折，故商場預料生意升勢將持續至聖誕及新年檔期。

【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客

【商場活動】新港城中心設盞鬼展覽　Sanrio卡通融入名畫及藝術品（組圖）

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，以過去一星期為例，《貓．美術館 – CAT ART世界名畫展》及《紫 ‧ 在北角匯》花海祭活動，吸引大批市民到場，商場人流、車流對比上月同期分別錄得25%的增幅，帶動生意額上升近20%。聖誕及新年將至、場內全新戲院的開幕、一周年感謝祭等帶動下，相信將進一步刺激市民到場消費意欲，今年可創全新高位。

而3重購物賞優惠涵蓋美容彩妝、珠寶服飾、生活精品到餐飲美食：

第一重
逾千件貨品低至1折，包括低至1折購買The Tokyo Trend DIY手繪日本招財貓或Colour@Life Qualy趣緻小鳥便條夾等。

第二重
配合上述人氣活動，分別為「貓貓主題」及「花花主題」商品推出折扣及贈品優惠：包括Briktetenia可愛貓掌棉花糖特飲(HK$38)、TAMAGO-EN玫瑰花朱古力凍飲(HK$33)。

第三重
為聖誕節推出更特惠的節日套裝及折扣套餐：包括Fresh聖誕倒數日曆美肌套驚喜套裝(HK$990)、BRUNO Compact Hot Plate聖誕限定禮品套裝(HK$1,296)。

The Point by SHKP會員更尊享以積分及指定消費金額，免費換領iPhone 12 (64GB)、Samsung Galaxy Watch3配Galaxy Buds Live、東方臻品18K鑲天然翡翠紫羅蘭聖誕鹿吊墜等逾500份禮品。

【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【聖誕節】香港JW萬豪酒店推聖誕優惠　住宿連餐飲人均1,090元
2020/11/13
【聖誕節】香港JW萬豪酒店推聖誕優惠　住宿連餐飲人均1,090元
【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元
2020/11/12
【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　兩地旅遊局合作推活動優惠（附優惠link）
2020/11/11
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　兩地旅遊局合作推活動優惠（附優惠link）
【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
2020/11/11
【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
商場活動 時裝服飾 北角匯 聖誕節 銷售 iPhone 12

下一篇文章

【網上展覽】「秋季採購匯｜網上展」明日開幕　37個地區展館助港企與買家找商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫