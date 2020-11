【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封鎖或持續5個月

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續,德國再增加超過1.6萬宗新冠肺炎病例。有數百人於法蘭克福示威反對防疫措施,遭警方發射水炮驅散。德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)警告,部分防疫措施或要再持續4至5個月。

【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化 【下一頁】

【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬 【下一頁】

約有600名來自反對防疫措施的「Querdenker」組織成員,上周六(14日)於法蘭克福舉行集會,其後有大約300名反對「Querdenker」的示威者,試圖阻止「Querdenker」成員於市中心繼續推進。

雙方發生衝突之際,有警員遭到襲擊。警方向示威者發射水炮,安全部隊更使用警棍驅逐部分反對「Querdenker」的示威者。警方其後以「Querdenker」成員並未戴口罩及遵守社交距離為由清場,令示威活動終結。

【法國疫情】患者搭直升機 去其他城市醫院治療 【下一頁】

德國經濟部長阿爾特邁爾接受媒體採訪時表示,德國的感染率仍較兩周前高很多,認為當局盡全力仍未能成功遏制疫情,估計短期内重開餐廳及戲院的空間很小。

阿爾特邁爾表示隨著不斷反覆重開經濟及封鎖,德國的疫情未能受控,因此該國已無法再繼續反覆的封鎖措施(yo-yo shutdown)。

阿爾特邁爾更表示:

至少在接下來的四到五個月內,我們將不得不採取相當多的預防和限制措施。

(We will have to live with considerable precautions and restrictions for at least the next four to five months.)